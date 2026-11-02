La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en Esquina, Corrientes, entra en una semana clave. Según la querella, en los próximos días podrían conocerse los resultados de pericias importantes para la causa. Además, el miércoles se hará una despedida pública para que la comunidad pueda darle el último adiós.

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Qué pericias se esperan en el caso Nancy Godoy

Matías Rojo, abogado de la familia, anticipó que esta semana podrían estar los análisis sobre ropa, alpargatas, calzas y sogas que se secuestraron en el allanamiento a la tapera del capataz Ireneo Zarza, uno de los acusados.

También se esperan los estudios para precisar la fecha de la muerte, que realizó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Si se conocen esos resultados, alguno de los imputados podría ampliar su declaración. Por el crimen hay cinco detenidos: Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón.

Cuándo y dónde será la despedida de Nancy Godoy

La despedida abierta será el miércoles 4 de noviembre, de 6 a 18, en la plaza 9 de Julio de Esquina. Todas las personas que quieran acompañar a la familia están invitadas. Antes, el martes por la noche, habrá una ceremonia íntima con familiares y allegados. “Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, dice el comunicado que difundió la familia.