Paro universitario: docentes y no docentes paran este martes en reclamo de la paritaria y la Ley de Financiamiento 

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llevará a cabo este martes un nuevo paro universitario en todas las universidades públicas del país en una nueva medida de fuerza. La decisión se enmarca en el reclamo por la recomposición salarial de 32 por ciento y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Los gremios universitarios resolvieron avanzar en un esquema de paros continuos, luego de que fracasara la última instancia paritaria y se rechazara la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei. El reclamo central apunta a un retraso salarial que, según estimaciones sindicales, alcanza el 32% solo en lo que va de 2026. La propuesta oficial, aseguran, resulta insuficiente para recomponer los ingresos de docentes y no docentes.

La protesta también busca visibilizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace más de 300 días, y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo actualizar salarios y becas estudiantiles. “El Gobierno ofrece un 3% cuando lo que resta otorgar ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la ley”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN y referente de la CGT.

Ricci ratificó que las acciones gremiales continuarán en los próximos días y detalló que “van a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima habrá nuevas medidas de protesta y visibilización”. El dirigente subrayó que la defensa de la universidad pública trasciende lo salarial al enfatizar que están “defendiendo la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro”.

El paro universitario

La medida afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general. Los gremios remarcan que el respaldo social a sus reclamos se mantiene firme. En el oficialismo, en cambio, sostienen que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición. Argumentan que las ofertas salariales realizadas se encuentran por encima del promedio de la inflación.

Un funcionario cercano a las negociaciones aseguró que los gremios buscan desgastar al Gobierno y recrear el escenario de 2025, cuando la oposición logró mayoría en el Congreso para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario.