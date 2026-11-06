Paro de subtes: nueva medida de los metrodelegados en la Línea A

Este viernes 6 de noviembre, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP-Metrodelegados) informó que realizará una medida de fuerza y liberará accesos en la estación Perú de la Línea A de Subtes en la Ciudad de Buenos Aires. La apertura de molinetes se llevará a cabo desde las 17 hasta las 19 hs.

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"Seguimos reclamando la devolución de los salarios ilegalmente descontados por la empresa Emova y exigiendo el retiro inmediato de las empresas tercerizadas con las cuales la concesionaria viola nuestro convenio colectivo realizando al mismo tiempo un enorme fraude laboral", expresaron en un comunicado.

En la misma línea, el asociación liderada por Claudio Dellecarbonara exige "soluciones inmediatas" a los reclamos y advierte que no descarta "avanzar con nuevas medidas en las próximas horas".

Es la segunda medida de fuerza llevada adelante por los metrodelegados en lo que va del mes de noviembre. Previamente, el miércoles 4 abrieron los molinetes desde las 8 de la mañana en la estación San Pedrito, también de la Línea A. En dicha ocasión, se mostraron en "estado de alerta por reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos desde hace meses".

"Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses a pesar de que existen fallos de la Justicia que la conminan a desistir con los descuentos", subrayaron los trabajadores en un comunicado lanzado hace pocos días.

Qué dicen desde la empresa concesionaria

Desde Emova consideraron que el "reclamo carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal".

"Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes", expresaron. Además, señalaron que el reclamo involucra a "menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa"; es decir cerca de 19 empleados de la dotación total de 4.700 personas que trabajan en la empresa.

Al mismo tiempo, desde la empresa operadora del Subte y Premetro sostienen que "el sindicato, en el marco de un proceso electoral interno, recurre una vez más a estas medidas injustificadas". Mientras que a su vez, dicen estar dispuestos "a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran".