Paro de subtes: metrodelegados definen medidas de fuerza por conflicto salarial

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP-Metrodelegados) informaron que se encuentran "en estado de alerta por reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos a trabajadoras y trabajadores desde hace meses" y definirán en las próximas horas nuevas medidas de fuerza que podrían incluir un paro.

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La posible medida se da en un marco conflictivo: semanas atrás, se produjo la detención de los delegados y dirigentes del subte sin orden judicial ni causa preexistente que la justificara. La medida, que reivindicó como propia el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue resuelta por una funcionaria de rango menor y luego de que una delegación policial le informara a un trabajador de la línea que la funcionaria les había ordenado de manera oral trasladar al responsable del levantamiento de molinetes de la línea B durante una hora, aunque sin que existiera un expediente relacionado.

El episodio arrancó durante la mañana del martes 20 de octubre con un levantamiento de molinetes por una hora en la línea B, resuelto por la conducción de Agtsyp en respuesta a una serie de medidas disciplinarias y de aparente hostigamiento que un jerárquico nuevo había impuesto sobre el personal en los últimos días. La intervención policial se produjo una vez finalizada la medida, después de las 8, cuando la delegación policial a las órdenes de la auxiliar fiscal se presentó en la estación Juan Manuel de Rosas para reclamar la identificación del responsable de la medida de protesta.

Sólo después de que los policías no lograron aprehender a un delegado al que habían consultado inicialmente y tuvieron un cruce de palabras con Heredia y Dellecarbonara fue que decidieron llevárselos detenidos a disposición de Plá. A continuación, hicieron lo propio con Segovia, aunque sólo permaneció una hora esposado dentro de un patrullero, y con un trabajador aeronáutico que había acudido a la estación Rosas para protestar por las otras detenciones.

En las primeras horas se creyó que la orden había sido dada por la fiscal Celsa Ramírez, una conocida por los metrodelegados por sucesivas medidas en contra de los trabajadores y sus representantes. La funcionaria llegó a imputar como presuntos miembros de una asociación ilícita a más de 180 representantes de trabajadores, es decir el grueso de Agtsyp. Sin embargo, con las horas se supo que había sido Plá, auxiliar de la fiscal Mariana De Minicis.

¿Qué dijo Jorge Macri en redes sociales tras las detenciones?

A las 11.31 de ese 20 de octubre, una vez que el sindicato decretó un paro en todas las líneas hasta la liberación de los dirigentes, Macri publicó en su cuenta en X: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

La publicación está plagada de falsedades: no hubo ningún bloqueo, sólo un levantamiento de molinetes por una hora y recién luego de las detenciones, una huelga, y el perjuicio a los usuarios derivó de la orden fiscal que contaba con la anuencia de Macri. Además, el jefe de Gobierno parece reconocer que la orden de detención corrió por su cuenta cuando en teoría no tiene facultades para ello.