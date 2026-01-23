Las cámaras empresarias y la UTA no alcanzaron un acuerdo en la negociación salarial por la revisión paritaria de los choferes del AMBA. De este modo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará la semana que viene, con la posibilidad de que la falta de arreglo derive en un nuevo paro de colectivos.

La reunión se desarrolló, el último jueves, en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, con la participación de representantes del sindicato y de las empresas.

En esa instancia, la UTA reiteró su rechazo al ofrecimiento del 1% presentado anteriormente por las empresas y sostuvo que los salarios actuales resultan insuficientes para cubrir los gastos básicos.

Por su parte, las empresas manifestaron que buscan avanzar hacia una recomposición salarial, pero reiteraron que cualquier mejora depende de la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.

Al respecto, las cámaras argumentaron que enfrentan dificultades financieras vinculadas a demoras en el pago de subsidios y señalaron que una parte significativa de las compañías atraviesa una situación económica comprometida.

Cuándo podría definirse una fecha para un nuevo paro de colectivos

Ante la falta de acuerdo, las autoridades resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 27 de enero a las 15 horas, cuando se realizará una nueva audiencia de manera virtual con el objetivo de continuar las negociaciones.

Tras la postergación de la definición, la UTA confirmó que continuará en estado de alerta. El sindicato advirtió que, si en la audencia del martes no se alcanza una respuesta concreta, avanzará con medidas de fuerza que podrían incluir un paro total del servicio en las líneas del AMBA.

Aumentan los colectivos del AMBA en febrero

El mes de febrero 2026 llegará con nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán de manera directa en el bolsillo de millones de usuarios que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes para trasladarse. La suba volverá a ejercer presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto marcado por salarios que no logran recuperar terreno frente a la inflación.

Desde marzo de 2025, las tarifas del transporte urbano se actualizan mediante un mecanismo automático que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, al que se le suma un adicional porcentual sobre la tarifa vigente. El objetivo oficial es evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica el esquema implica incrementos mensuales consecutivos.

Durante diciembre, la inflación fue del 2,8%, por lo que los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense registrarán en febrero un aumento del 4,8%, al combinar el IPC con el adicional previsto en la fórmula. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8%, en línea con el índice de precios. Este esquema de actualización automática vuelve a diferenciar los valores que pagan los usuarios según la jurisdicción y el tipo de línea, una característica que se consolidó a lo largo de 2025.