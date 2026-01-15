Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en enero 2026 y el salario que gana

Salarios de los choferes de la UTA en enero

Los choferes y colectiveros representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzaron enero de 2026 con los salarios definidos en la última revisión paritaria correspondiente a 2025. Por el momento, no se acordó un nuevo incremento para el primer mes del año, por lo que los haberes permanecen sin cambios hasta que se reactive la negociación salarial entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El último entendimiento alcanzado por la UTA estableció que un conductor de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debía percibir, para noviembre de 2025, un salario básico conformado de $1.370.000. Al incorporar adicionales como viáticos, premios y otros ítems previstos en el convenio, el ingreso total del personal de conducción se ubicó en torno a los $1.682.000 mensuales. Ese esquema es el que sigue vigente en enero de 2026.

Este cuadro salarial se mantiene a la espera de que el sindicato, conducido por Roberto Fernández, vuelva a sentarse a la mesa de negociación con las empresas del transporte. La ausencia de un mecanismo de actualización automática para enero implica que los salarios arrancan el año con valores definidos el año pasado, lo que genera expectativa sobre cuándo y en qué términos se abrirá la nueva ronda paritaria.

Más allá del básico, uno de los factores centrales que inciden en el salario final de los choferes es la antigüedad. El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73 fija un adicional por cada año trabajado, que hacia el cierre de 2025 se ubicaba en $20.550 mensuales por año de servicio. De este modo, un conductor con 10, 15 o más años en la actividad puede alcanzar un ingreso sensiblemente superior al de quien recién se inicia.

Salarios confirmados UTA

Además de la antigüedad, el salario total se completa con otros conceptos, como premios por asistencia y puntualidad, y sumas fijas en concepto de viáticos. Estos componentes fueron parte del cálculo que llevó el ingreso mensual a los $1.682.000 y, en algunos casos, pueden variar según la empresa y la aplicación puntual de los acuerdos paritarios.

Cuánto cobran los camioneros en enero 2026

La situación de los colectiveros contrasta con la de otros gremios del transporte. El Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, cerró un acuerdo distinto que sí contempla un aumento del 4,7% para enero de 2026, lo que marca diferencias claras entre las estrategias y resultados de cada negociación sectorial.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en enero

En el caso de los camioneros, por ejemplo, los conductores de primera categoría finalizaron diciembre de 2025 con un salario básico de $850.561,41, sobre el cual se aplican los incrementos pactados para enero y febrero de 2026. A eso se suma un bono anual que, según los últimos datos gremiales, asciende a $840.000, a pagar en cuotas durante el año, un beneficio que no tiene un correlato directo en el convenio de la UTA.

Así, aunque ambos gremios forman parte del amplio universo del transporte, negocian de manera independiente y bajo estructuras salariales y beneficios diferentes. En ese marco, los choferes de colectivos comienzan 2026 con salarios congelados a valores de 2025 y a la espera de que la paritaria de la UTA vuelva a activarse para definir cuánto cobrará el sector en los próximos meses y cómo se ajustarán los ingresos frente a la inflación proyectada.