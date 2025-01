Este miércoles 8 de enero se lleva a cabo un paro de colectivos de la empresa La Ideal de San Justo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza es en reclamo por la falta de pago. Usuarios y usuarios de las líneas de esta empresa tomaron por sorpresa el paro ya que no fueron alertados con anticipación.

Desde la madrugada de este miércoles las líneas que no prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son la 193, 4, 49, 86, 88, 96, 185; la 205, 621 y la 502.Se trata de un reclamo constante que vienen llevando a cabo los choferes de diversas empresas de la región ante la tardanza de los pagos de salario.

Paro de colectivos: se postergó la reunión de la UTA en Trabajo y sigue sin haber acuerdo

A fin de 2024 se suspendió la audiencia virtual entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras de colectivos del interior por lo que la UTA no pudo definir si se encamina o no hacia una nueva medida de fuerza que afectaría principalmente a los colectivos del interior del país. De esta manera, con la conciliación obligatoria, no se pueden tomar medidas de fuerza hasta mediados de enero.

La reunión se iba a dar bajo la vigencia de la conciliación obligatoria que esta dependencia del Ministerio de Capital Humano dictó una semana a principios de diciembre 2024, en el marco del conflicto salarial por el que la UTA había convocado a un paro de transporte en el interior para el pasado jueves 19 de diciembre.

"La medida adoptada se da en el marco del paro programado para el día jueves 19 de diciembre, que quedará sin efecto a partir de las medidas dictadas por la Secretaría de Trabajo en el ámbito de su competencia", señaló el texto por el que la dependencia que dirige Julio Cordero llamó a la conciliación obligatoria a fines de diciembre, por el plazo de 15 días, por lo que 2025 comenzó con la imposibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza.

De este modo, las partes están inhibidas de tomar cualquier medida de fuerza antes de la segunda semana de enero, aunque, a su vez, podría volver a extenderse por un nuevo período, posponiendo cualquier paro para la segunda quincena del próximo mes.