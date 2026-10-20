Parece la Patagonia, pero queda en Buenos Aires: el parque con sierras, senderos y vistas panorámicas

El Parque Provincial Ernesto Tornquist, uno de los principales atractivos de Sierra de la Ventana, ofrece una alternativa para quienes buscan naturaleza, caminatas y vistas panorámicas sin viajar hasta la Patagonia.

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En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y con más de 6.700 hectáreas protegidas, el parque conserva un ambiente de gran valor natural y alberga el Cerro de la Ventana, declarado Monumento Natural. Hay recorridos para explorar el paisaje a distintos ritmos, desde caminatas por senderos autoguiados hasta ascensos que demandan varias horas y una buena preparación física.

Qué hacer en el Parque Provincial Ernesto Tornquist

La variedad de propuestas permite organizar la visita según el tiempo disponible y las ganas de caminar. Quienes dispongan de varios días pueden combinar distintos senderos, observar la flora y la fauna nativas y disfrutar de los paisajes y miradores naturales, sin concentrar toda la experiencia en el ascenso al Cerro de la Ventana.

Ascenso al Monumento Natural Cerro Ventana: esta formación rocosa tiene un hueco natural desde el que se observa parte de la serranía. La cumbre alcanza los 1.134 metros sobre el nivel del mar y ofrece una de las postales más reconocibles de la región.

Recorrido del Cerro Bahía Blanca: se puede recorrer el sendero Claro Oscuro y el recorrido por el propio cerro, que ofrece vistas panorámicas.

Senderos Garganta Olvidada: Remonta el cauce de un arroyo hasta una pequeña caída de agua.

Piletones Naturales: siguen el curso de un arroyo y permiten conocer pequeñas acumulaciones de agua entre las rocas.

Jardín Botánico Pillahuincó: donde se realizan actividades de interpretación de la flora local.

Cuánto duran las caminatas y qué tener en cuenta

Aunque las distancias puedan parecer accesibles, el terreno serrano requiere prestar atención a la dificultad de cada recorrido. La duración, el desnivel y el tipo de superficie son factores importantes al momento de elegir una actividad.

El ascenso al Cerro de la Ventana es una de las propuestas más exigentes: la duración estimada es de alrededor de seis horas entre la subida y el regreso. Por eso, conviene reservar buena parte de la jornada, llevar agua y algo para comer, y evaluar el propio estado físico antes de comenzar.

Los senderos más cortos tampoco deben subestimarse. La recomendación es usar calzado cerrado, con buena adherencia, y caminar con precaución en los tramos rocosos.

Además, no todos los recorridos funcionan de la misma manera: algunos son autoguiados y otros requieren obligatoriamente la compañía de un guía habilitado. Antes de viajar, es importante verificar cuáles están disponibles y si hay que reservar o cumplir con algún requisito de ingreso.

El clima puede cambiar los planes

Las condiciones meteorológicas son un factor clave para organizar una visita al Parque Provincial Ernesto Tornquist. La lluvia, el viento fuerte, la nieve, el hielo o la presencia de agua en los senderos pueden provocar restricciones o suspensiones por seguridad.

Las nubes bajas también pueden modificar la experiencia: incluso después de completar una caminata, la visibilidad puede impedir contemplar algunas de las vistas más esperadas.

Por eso, conviene consultar el estado de los senderos antes de salir y mantener cierta flexibilidad en el itinerario. Si el ascenso principal no está habilitado, otros recorridos pueden ser una alternativa, siempre que se encuentren abiertos y las condiciones permitan realizarlos.

También es recomendable llevar ropa adecuada para la época del año, protector solar y gorra. En las sierras, prepararse para una caminata implica considerar tanto el esfuerzo físico como los cambios de tiempo.

Cómo aprovechar mejor la visita

Llegar temprano : es recomendable, especialmente durante los fines de semana largos y los períodos de mayor demanda. Los senderos tienen cupos diarios y el ingreso puede limitarse cuando se alcanza la capacidad prevista.

Planificar el ascenso al Cerro de la Ventana : si ese es el objetivo principal, conviene organizar la jornada alrededor de la excursión y confirmar previamente los horarios de salida y la disponibilidad de guías.

Distribuir las caminatas en varios días : para recorrer el parque sin apuro, se pueden combinar los Piletones Naturales, la Garganta Olvidada y el sector del Cerro Bahía Blanca en distintas jornadas.

Observar la flora y la fauna nativas: el parque conserva especies y ambientes de gran valor ecológico. Los avistajes de animales dependen de las condiciones, por lo que no están garantizados.

Cuáles son los precios en 2026

El ingreso general tiene los siguientes valores:

Mayores de 13 años: $5.000.

Menores de 7 a 12 años: $1.300.

Pase promocional por tres días (mayores): $11.300.

Pase promocional por tres días (menores): $3.000.

Los residentes del partido de Tornquist, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas, jubilados, pensionados y los menores de 6 años ingresan sin cargo. Y las excursiones guiadas tienen un costo adicional, que depende del recorrido seleccionado.

Dónde queda el parque y cómo llegar

El Parque Provincial Ernesto Tornquist se encuentra sobre la Ruta Provincial 76, en el partido de Tornquist, dentro de la región turística de Sierra de la Ventana. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demanda aproximadamente entre seis y siete horas, según el recorrido elegido, el tránsito y el punto de partida.

También se puede viajar en micro hasta localidades de la zona, como Tornquist o Sierra de la Ventana, y organizar desde allí el traslado hasta el parque. Antes de elegir esta opción, conviene comprobar las conexiones disponibles y cómo llegar a cada una de las bases de acceso.

El parque es una alternativa para descubrir paisajes serranos, recorrer senderos y disfrutar de panorámicas sin salir de la provincia de Buenos Aires. La clave para aprovecharlo es elegir las caminatas de acuerdo con el tiempo disponible, consultar las condiciones de acceso y prepararse para las exigencias propias del terreno.