Papa León XIV en Córdoba: mapa de cortes, desvíos y zonas prohibidas

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha un operativo especial de tránsito por la visita del papa León XIV, con restricciones vehiculares en los accesos a la ciudad, el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y distintos sectores del centro.

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El dispositivo contempla más de 350 cortes de calles y avenidas que se aplicarán de manera progresiva entre este lunes 9 y el martes 10 de noviembre, cuando el Pontífice encabezará una misa y recorrerá distintos puntos de la capital provincial.

Las restricciones afectarán principalmente a los vehículos particulares, mientras que la circulación peatonal permanecerá habilitada. Además, los colectivos urbanos serán gratuitos durante ambas jornadas, aunque sus recorridos tendrán modificaciones.

Mapa de cortes y desvíos por la visita del papa León XIV en Córdoba

La primera etapa del operativo comenzó este lunes y contempla restricciones en los alrededores de FAdeA, donde se realizará la celebración religiosa. Los cortes estaban previstos para las 12, pero el acceso norte al predio fue restringido antes de las 9 por la llegada anticipada de fieles.

Los principales puntos afectados son la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y la avenida Circunvalación, entre avenida Armada Argentina y el acceso al barrio Villa Unión. En esos sectores solamente podrán ingresar vehículos autorizados, micros destinados al traslado de peregrinos y unidades que se dirijan a los estacionamientos habilitados.

También se estableció una zona de circulación exclusivamente peatonal en sectores de Villa Unión, Villa Adela y el oeste de La Donosa. Allí estarán restringidos los accesos vehiculares y permanecerán habilitadas las principales vías de llegada a pie, entre ellas las avenidas Fuerza Aérea, San Antonio y La Donosa.

A partir de las 20 de este lunes, las restricciones se extenderán a la avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz. Se mantendrán habilitados los cruces transversales, excepto en el tramo comprendido entre Marcelo T. de Alvear y General Paz.

A esa misma hora quedará cerrado al tránsito vehicular el casco céntrico, dentro del perímetro delimitado por avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear. También habrá restricciones en el sector de Plaza España. Las calles comprendidas en el recorrido papal estarán valladas y no se permitirá estacionar.

El martes 10, desde las 7, se aplicará el corte total del denominado corredor papal, que comprende las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón. Por allí solamente podrán circular vehículos oficiales y unidades de emergencia.

Después de la misa en FAdeA, León XIV se trasladará hasta la intersección de Colón y Santa Fe, donde abordará el papamóvil. Desde allí continuará por avenida Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Luego seguirá hacia la Catedral por las avenidas Yrigoyen y Vélez Sársfield y la calle 27 de Abril.

Por este motivo, los vecinos que tengan vehículos estacionados dentro de los perímetros afectados deberán retirarlos antes del comienzo de las restricciones. Una vez implementados los cortes, tampoco podrán ingresar o salir de sus cocheras hasta que se habilite nuevamente la circulación.

Los desvíos de las líneas de colectivos podrán consultarse en la aplicación Tu Bondi. Para conocer los sectores afectados y visualizar los mapas de cada corte, la Municipalidad habilitó el sitio oficial El Papa en Córdoba, donde también se encuentra la información disponible para consultar a través de Waze y Google Maps.

El operativo se extenderá hasta la finalización de las actividades del martes, prevista para las 17, cuando comenzará la reapertura progresiva de las calles.