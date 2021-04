El diputado Martín Maquieyra junto al presidente Mauricio Macri.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por La Pampa Martín Maquieyra recibió fuertes críticas cuando pretendió realizar un acto solidario para ayudar varios chicos en tiempos de pandemia por coronavirus. Según pudo conocerse a través de medios locales, el dirigente del PRO se acercó hasta el Centro de Desarrollo Infantil de Victorica, ubicado a 115 kilómetros, al noroeste de Santa Rosa, para donar solamente un termómetro infrarrojo y una botella de un litro y medio de alcohol en gel.

Más allá de la acción solidaria por los chicos y las chicas del lugar, el gesto del legislador de Juntos por el Cambio terminó siendo foco de duras críticas y memes en las diferentes redes sociales a causa de la mínima cantidad de elementos donados a la institución pampeana. "Esto es una joda? Naaa, dejate de joder. Con el laburo que se hace de años, doná algo que sea útil para el jardín o las seños que siempre le pusieron el pecho. Ni vergüenza, no merece ni una nota. O quizás sí, para que se conozca la extravagante donación. Increíble", lanzó una indignada vecina, mientras que otro agregó: "Un litro y medio de alcohol??? No será mucho???? Le salió más caro el viaje para traerlo que lo que gastó en la donación. Patético".

En diálogo con El Destape, Maquieyra explicó lo ocurrido tras los dichos de la gente: "Me pidieron del Centro de Desarrollo Infantil un termómetro digital, así que fui y se los llevé. Básicamente fue eso. Tienen un retraso de más de dos años en los subsidios. Le habían dado solo, el año pasado, 20 mil pesos para comprar insumos y me pidieron a ver si podía conseguirles un termómetro en varios clubes e instituciones. Los compré y se los llevé".

Desde ese centro afirmaron que Nación envió el dinero aprobado a Provincia por última vez durante el 2019 pero aclaró que tras esto, no ingresó más dinero al municipio. Además, informaron que durante el 2020 se enviaron 30 mil pesos, entre junio y julio, para poder comprar elementos de higiene como alcohol y termómetros. No solo para lograr un funcionamiento más normal de la institución sino también para combatir la pandemia. "A partir de esto hicimos algunos pedidos de informe, estamos esperando que nos respondan para saber por qué no están mandando partidas", agregó el diputado.

Desde la gobernación defendieron la gestión sanitaria y la inversión en el sector y confían en que no hay faltantes importantes de insumos sanitarios. "Durante el año 2020, la atención de la pandemia originó una inversión en el área salud de 1.277.544.961 pesos", aseguró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias este año.

Tras las charlas con la gente del lugar, específicamente por los dichos de la encargada de la parte pedagógica y funcional del centro, Maquieyra expresó: "Hace dos años no les envían subsidios para ese tipo de funcionamiento. Normalmente Nación lo mandaba y Provincia lo distribuía. A veces tardaba un poco más, un poco menos pero desde el 2019 que no se les envía".