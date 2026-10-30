Palitos de la Selva: la historia de los caramelos argentinos que escondían 86 animales en sus envoltorios.

Hay golosinas que logran atravesar generaciones y convertirse en parte de la memoria colectiva, los Palitos de la Selva son uno de esos casos. Los caramelos masticables de dos colores, con sabor a frutilla y vainilla, que durante décadas ocuparon un lugar en los kioscos argentinos y en los recreos de miles de chicos. Sin embargo, detrás de su apariencia sencilla se escondía una propuesta que iba mucho más allá de lo dulce, cada envoltorio podía convertirse en una pequeña enciclopedia del mundo animal.

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La particularidad de estos caramelos estaba en sus papeles, además de proteger el producto, incluían dibujos, información y adivinanzas sobre distintas especies. Una estrategia que convirtió el momento de comer una golosina en una oportunidad para descubrir curiosidades de la naturaleza y que todavía permanece en el recuerdo de quienes crecieron coleccionando o leyendo esos envoltorios. Lo que pocos saben es que la colección llegó a reunir 86 animales diferentes, una característica que terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la marca.

El origen de los Palitos de la Selva: una creación argentina de los años 50

La historia de los Palitos de la Selva se remonta a la década de 1950, cuando comenzaron a producirse bajo el sello de Stani, una empresa vinculada con Alejandro Stanislavsky, un inmigrante ucraniano que dejó su marca en la industria argentina de golosinas.

La compañía también estuvo detrás de otros productos populares, como los chicles Bazooka, cuyos envoltorios incluían historietas y contenidos para entretener a los consumidores. Esa combinación de producto y entretenimiento también encontró su lugar en los Palitos de la Selva, aunque con una propuesta diferente: acercar información sobre animales a través de pequeñas ilustraciones impresas en los papeles.

La historia de los Palitos de la Selva se remonta a la década de 1950, cuando comenzaron a producirse bajo el sello de Stani.

De esta manera, un caramelo que se destacaba por su textura masticable y sus dos sabores característicos sumó un elemento que lo diferenciaba de otras golosinas de la época. No alcanzaba con disfrutarlo, también había algo para leer, descubrir y compartir.

Uno de los aspectos más recordados de los Palitos de la Selva era la variedad de animales que aparecían en sus envoltorios. La colección llegó a incluir 86 especies distintas, cada una acompañada por una ilustración y datos sobre sus características. Aunque el nombre de la golosina remite directamente a la selva, los animales no se limitaban a ese ecosistema. También había especies de otros ambientes naturales, por lo que los papeles permitían conocer distintas formas de vida y ampliar el universo de curiosidades que ofrecía el producto.

Cómo se fabricaban los Palitos de la Selva

Una recorrida periodística por la planta de Victoria, en la provincia de Buenos Aires, realizada en 2016, permitió conocer algunos detalles de su elaboración. En aquel momento, la producción comenzaba con grandes bloques de pasta de caramelo de aproximadamente 45 kilos, preparados con glucosa, gelatina, azúcar y agua. Las masas de distintos colores se elaboraban por separado y luego se unían mediante una máquina roladora.

Una vez combinadas, las pastas se estiraban hasta alcanzar un grosor de alrededor de 1,5 centímetros. Después, una cuchilla las cortaba en pequeñas piezas de unos seis centímetros, que finalmente recibían el característico papel ilustrado.

Según los datos registrados durante aquella visita, alrededor de 42 operarios participaban del proceso, que permitía fabricar unas 12.000 bolsas diarias de 660 gramos. Una producción a gran escala para una golosina que llevaba décadas instalada en el mercado argentino.







A lo largo de su historia, los Palitos de la Selva atravesaron diferentes etapas empresariales. Una de las más importantes ocurrió en 2022, cuando Georgalos adquirió a Mondelez varias marcas de golosinas, entre ellas Palitos de la Selva, además de la planta industrial de Victoria.

La operación permitió que la compañía argentina sumara a su catálogo algunos productos emblemáticos del consumo local y continuara con la producción de marcas que forman parte de la memoria de varias generaciones. El recorrido sumó otro capítulo en septiembre de 2025, cuando Georgalos anunció su desembarco en el mercado de los helados con una línea que incluyó una versión inspirada en el sabor de los tradicionales Palitos de la Selva.