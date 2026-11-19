Lejos de los paisajes desérticos donde suelen habitar los camellos y dromedarios, el continente americano cuenta con su propia familia de camélidos silvestres y domésticos, entre los que se destacan la vicuña, la alpaca, la llama y el guanaco.

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Este último, cuyo nombre científico es Lama guanicoe, se erige como el ungulado de mayor tamaño en Sudamérica, alcanzando una altura aproximada de 110 centímetros y un peso que ronda los 90 kilos en su etapa adulta.

Diversos estudios estiman que la llama doméstica fue criada a partir del guanaco hace unos 6.500 años, lo que convierte a esta especie en un pilar histórico de la región. En la actualidad, se calcula que las poblaciones de guanacos superan el millón de ejemplares adultos, distribuidos principalmente desde el norte de Perú hasta el sur del continente.

Su hábitat se extiende a lo largo de Perú, el oeste de Bolivia, Argentina y Chile, incluyendo zonas extremas como la isla Navarino. Los especialistas distinguen dos subespecies principales: una que habita en el norte del continente (Lama guanicoe cacsilensis) y otra que se despliega en el sur (Lama guanicoe guanicoe).

Como dato curioso, estos animales fueron introducidos en la isla Staats, en las Malvinas, durante la década de 1930, donde lograron adaptarse y sobrevivir hasta el día de hoy. En estado salvaje, suelen organizarse en pequeños grupos de hembras liderados por un macho y tienen una esperanza de vida de aproximadamente 28 años.

Pelaje de lujo y una huida estratégica

Para sobrevivir en la implacable estepa patagónica, donde los vientos pueden superar los 60 km/h y las temperaturas invernales descienden hasta los -20 °C, el guanaco desarrolló una defensa biológica excepcional.

Su cuerpo está cubierto por una densa doble capa de pelaje que lo aísla tanto del frío extremo como del calor, además de protegerlo de las precipitaciones. Las crías nacen con un vello sumamente suave y esponjoso que representa entre el 10% y el 20% de la lana, un material que en el mercado textil internacional es considerado un artículo de lujo. Esta adaptación les permite moverse con soltura por terrenos áridos y llanuras amarillentas.

Pero el pelaje no es su única herramienta de supervivencia. El puma patagónico es su principal depredador y para hacerle frente, los guanacos han perfeccionado una táctica de defensa grupal.

Cuando detectan la presencia de un felino, un individuo de la manada se queda vigilando y mantiene contacto visual con el agresor hasta que este se acerca demasiado. En ese momento, el vigía emite un fuerte grito de alarma para alertar al resto del grupo, lo que desata una huida coordinada. Esta estrategia de "ver y huir" resulta altamente eficaz contra los pumas, ya que estos felinos no están diseñados para perseguir a sus presas durante largas distancias.

Además de ser presas, los guanacos cumplen un rol clave al dejar carroña que alimenta a cóndores, zorros y armadillos.

De 20 a 2,5 millones: la amenaza constante

A pesar de su imponente presencia y su capacidad de adaptación, la historia reciente del guanaco es un reflejo de la presión humana sobre la biodiversidad.

En los últimos 200 años, la población global de esta especie sufrió un desplome alarmante, pasando de unos 20 millones de ejemplares a apenas 2,5 millones.

Su área de distribución histórica también se vio reducida a menos del 40% de lo que solía ocupar, empujándolos hacia tierras cada vez más áridas. Las principales causas de este retroceso son la competencia con el ganado, la instalación de cercas que interrumpen sus rutas migratorias y la caza furtiva.

A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al guanaco como una especie de "menor preocupación", aunque advierte que las poblaciones del norte han disminuido sustancialmente.

Mientras que países como Perú, Paraguay y Bolivia lo consideran una especie en peligro de extinción, en Chile y Argentina la caza está permitida bajo estrictas normativas, e incluso se autoriza su comercialización por la carne.

Otra amenaza silenciosa ocurre en las rutas que atraviesan la Patagonia, donde los guanacos suelen alimentarse del pasto de las banquinas y terminan siendo víctimas de accidentes automovilísticos. A pesar de este complejo panorama, su naturaleza migratoria los convierte en aliados del ecosistema, ya que sus movimientos promueven la regeneración de los pastizales y ayudan a los suelos a almacenar carbono.