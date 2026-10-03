Orgullo argentino: la UNLP puso en órbita el primer satélite universitario argentino

El USAT-1, el primer satélite universitario argentino de formato CubeSat 3U, ya está en órbita después de despegar a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California. El proyecto fue desarrollado por equipos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y permitirá poner a prueba en el espacio distintos componentes y tecnologías desarrollados en la propia universidad.

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El satélite tiene unas dimensiones de 10 por 10 por 34 centímetros y pesa aproximadamente 3 kilos. El formato 3U corresponde a tres unidades estándar de CubeSat unidas en una estructura rectangular, un tipo de nanosatélite que permite incorporar instrumentos y sistemas más complejos que los modelos de menor tamaño.

La UNLP lanzó el primer satélite universitario argentino. Foto: UNLP

La plataforma de servicio fue desarrollada localmente por el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT). Allí se trabajó en componentes como la computadora de a bordo, la estructura, el control térmico, el sistema de potencia y las comunicaciones. También se incorporó un receptor GPS/GNSS multiantena diseñado por investigadores de la Facultad.

El proyecto contó además con la colaboración de organismos del sistema científico argentino como la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR). Durante su desarrollo, el satélite atravesó distintas etapas de integración y ensayos para comprobar que sus sistemas pudieran soportar las condiciones del lanzamiento y del espacio.

Qué va a hacer el USAT-1 en el espacio

Uno de los objetivos es utilizar señales GNSS, como las de los sistemas de navegación satelital, para realizar observaciones de la Tierra. El receptor desarrollado por el equipo de la UNLP permitirá obtener información vinculada con la atmósfera, entre ella presión, temperatura y humedad, además de parámetros de la superficie terrestre como humedad, altimetría, rugosidad y vegetación.

Para los investigadores, uno de los principales resultados esperados es obtener lo que en el sector espacial se conoce como "herencia de vuelo", es decir, comprobar que componentes electrónicos, instrumentos y sistemas desarrollados en la Argentina funcionan efectivamente en órbita. De esta manera, la experiencia permite pasar de haber probado una tecnología en laboratorio a contar con antecedentes de su funcionamiento en condiciones espaciales.

El desarrollo del USAT-1 comenzó en 2021 y reunió a docentes, estudiantes, becarios e investigadores de la Facultad de Ingeniería. El conocimiento acumulado durante el proyecto también fue utilizado como antecedente para nuevos desarrollos, entre ellos la participación de la UNLP en ATENEA, el microsatélite que formó parte de la misión Artemis II de la NASA.