Según la Federación Mundial de Obesidad, este trastorno ya es una epidemia creciente en todo el mundo. A su paso, echa leña al fuego de la diabetes, la enfermedad cardiovascular, algunos cánceres y otros cuadros crónicos. Se calcula que hoy hay más de mil millones de personas con obesidad o sobrepeso. En la Argentina, ese número incluye a seis de cada 10 adultos y cuatro de cada diez chicos. En 2025, la obesidad superó al bajo peso como la forma más extendida de malnutrición entre chicos de 5 a 19 años. Sus costos se cuentan en años de vida perdidos, sobrecarga de los sistemas de salud, y en adolescentes cuyo futuro se ve ensombrecido por enfermedades crónicas y hasta complicaciones sociales.

{{{htmlAmp}}}

Dos documentos publicados el 17 de noviembre llegan a la misma conclusión: la obesidad no se resuelve con una sola herramienta, ni solo con medicamentos ni solo con campañas de educación alimentaria. La revista JAMA publicó las conclusiones de su Cumbre sobre Obesidad, realizada en Chicago en el mes de mayo. En paralelo, el Gobierno de España y otros 20 países se sumaron a la OMS y a Unicef para lanzar un llamado global a la acción, "Bending the curve by 2030" [algo así como "Torciendo la curva para 2030"].

La comunicación especial de JAMA es un consenso de expertos en el que confluyeron pacientes, médicos, economistas, expertos en políticas públicas y representantes del gobierno norteamericano y de las industrias alimentaria, del bienestar y farmacéutica. Destaca que aunque la prevalencia de la obesidad en adultos podría estar estabilizándose en algunos países de ingresos altos, se dispara en los de ingresos bajos y medios, donde vive dos tercios de la población con obesidad. Los autores sostienen que el aumento desde 1980 no se explica por falta de voluntad. Lo atribuyen a un entorno que empujó el consumo de calorías (más oferta, porciones mayores, marketing agresivo y escasa regulación) y a la vez redujo el gasto energético, con trabajos más sedentarios, más transporte motorizado y menos sueño. Esa carga recae en especial más sobre los sectores de menores ingresos. A esto suman una base biológica: el cuerpo defiende el peso alcanzado y tiende a recuperarlo tras una dieta, de modo que el tratamiento debe ser sostenido.

Sobre los fármacos tipo GLP-1, el informe es entusiasta pero cauto. Advierte que el acceso es desigual, que muchos pacientes abandonan en el primer año y que hay un mercado paralelo de versiones compuestas sin respaldo científico. La conclusión es que ninguna intervención alcanza por sí sola y que, si no se corrige el entorno alimentario, las ganancias serán mínimas.

Entre las medidas que propone figuran etiquetado y regulación de la publicidad dirigida a niños, estándares nutricionales escolares, cobertura de la atención multidisciplinaria, formación de profesionales de la salud, reducción del estigma y mejores indicadores de éxito, más allá del peso. Entre otras evidencias, menciona el impacto medible del etiquetado y regulaciones de marketing en Chile, y el impuesto a las bebidas azucaradas en México.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, firmaron con el Gobierno de España y 20 países pioneros una iniciativa para ir torciendo la curva de aceleración de la obesidad hacia 2030. Propone actuar en tres frentes a la vez, que no son alternativos entre sí: prevenir en toda la población, intervenir temprano en quienes tienen más riesgo y garantizar atención a quienes ya viven con obesidad.

Entre las medidas de prevención, cita el apoyo a la lactancia materna, impuestos a las bebidas azucaradas, etiquetado frontal, restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, comida saludable en escuelas y lugares de trabajo, y regulación de los productos ricos en azúcar, sal o grasas saturadas y de los ultraprocesados. Suma espacios seguros para caminar, andar en bicicleta y jugar, y el compromiso de enfrentar los factores comerciales y los conflictos de interés. Y aclara que más allá de aprobar políticas y hacer grandes anuncios, lo que realmente importa es que se cumplan.

La intervención temprana apunta a quienes tienen más riesgo (niños y adolescentes, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes viven en países de ingresos bajos y medios, o con inseguridad alimentaria) y asigna un papel central a las escuelas, las comunidades, los lugares de trabajo y la atención primaria para detectar y derivar.

En lo que tiene que ver con la atención, el compromiso es integrar el cuidado crónico de la obesidad en la atención primaria, con diagnóstico mediante herramientas validadas y no solo el índice de masa corporal, manejo de por vida, terapia conductual intensiva, farmacoterapia eficaz para adultos y cirugía cuando esté indicada. Para niños y adolescentes prevé atención multimodal, sin estigma y adecuada a la edad, conectada con la acción comunitaria. Sobre el acceso, cada país lo definirá según sus prioridades y sus procesos de evaluación de tecnologías, financiamiento y cobertura, aunque el texto sostiene que el lugar donde se vive y los ingresos no deberían decidir quién recibe atención.

La meta para 2030 es reducir un 5% la prevalencia nacional de obesidad. Cinco personas obesas menos por cada cien es medio millón en un país de 10 millones de adultos. Cada país fijará sus propias metas según su punto de partida y, donde la prevalencia es más alta, el primer hito es frenar el aumento.

Los países de la región firmantes de este plan son Brasil, México, Panamá y Uruguay, pero no Argentina ni Chile.

La Federación Mundial de Obesidad se sumó al llamado, pero pide más. Según afirman en un comunicado, su presidente, Bruno Halpern, solicitó compromisos más fuertes para el cuidado de niños y adolescentes. Su directora ejecutiva, Johanna Ralston, afirmó que la obesidad debe formar parte de la cobertura universal de salud.

La declaración es un compromiso político, pero no incluye montos de financiamiento ni mecanismos de sanción, y deja el acceso a los tratamientos en manos de cada país. Esperemos que no suceda como con los acuerdos sobre el cambio climático, que mientras año tras año se firman documentos con buenas intenciones, las emisiones de gases de efecto invernadero no dejan de crecer.