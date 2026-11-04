María Itatí Yossen, de 51 años, fue encontrada sin vida el sábado por la noche en un departamento de la calle 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. La víctima era vicedirectora de la Escuela Especial N°. 2009 Bernardo de Monteagudo desde febrero de este año y en su entorno la conocían como “La Gringa” o “Tata”.

{{{htmlAmp}}}

En la planta alta de la vivienda, su cuerpo estaba sobre una cama, vestido únicamente con ropa interior inferior. En la planta baja, la Policía encontró a Fabio Firmapaz, de 50 años y ex pareja de la docente, ahorcado con una sábana atada a la baranda de la escalera.

La hipótesis inicial de la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Cómo se descubrió el hecho

Amigas y familiares de Yossen habían comenzado a buscarla luego de perder contacto con ella. Ante la sospecha de que podía estar en el domicilio de Firmapaz, alertaron a las autoridades. El hijo del hombre llegó al lugar y junto a un cerrajero, ingresó al departamento. Allí encontró primero a Firmapaz y después a Yossen, que estaba en la habitación superior.

El parte de la Policía de Investigaciones (PDI) señaló que la mujer se encontraba boca arriba y que en el lugar había rastros de aparente sangre y dos celulares, que quedaron secuestrados por orden de la fiscal Vivian Galeano.

La causa, caratulada inicialmente como "investigación de muertes", espera los resultados de las autopsias para establecer las causas exactas y reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante la mañana del sábado 31 de octubre. La médica forense examinó ambos cuerpos y recomendó la realización de los estudios.

El dolor de la comunidad educativa

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, expresó su pesar por la muerte de Yossen y acompañó a sus familiares y a la comunidad educativa de la Escuela N°2009. “María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública”, afirmó el sindicato en un comunicado. La entidad también pidió el esclarecimiento judicial de los hechos.

En las redes sociales, colegas, exalumnos y amigos despidieron a la docente con mensajes cargados de afecto. “Que en paz descanses, Tata querida. Este vuelo fue contra toda espera, pero sabemos que vas a encontrar la luz y el descanso eterno. Iluminá a tu mami y a tus hijos”, escribió una allegada.

Otra persona la recordó como “excelente profesional y persona, muy reflexiva, dulce, mediadora, trabajadora”. “QEPD seño. Fuiste más que maestra: mamá, amiga, compañera de nosotras, las mamás. Dejas un recuerdo imborrable en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerte”, publicó una usuaria en Facebook.

El contexto: un octubre récord en femicidios

El caso de Yossen se suma al de Nancy Godoy, la maestra rural de Corrientes asesinada después de permanecer desaparecida durante 20 días, y a un octubre que ya es el más violento de los últimos cinco años en materia de asesinatos por razones de género.

Según el Observatorio Nacional de Mumalá, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 239 femicidios en Argentina, con 36 asesinatos durante este mes. La cifra total representa un femicidio cada 30 horas.

El relevamiento contabilizó además 728 intentos de femicidio y 179 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Además se advierte que este octubre fue el peor mes de los últimos cinco años y que el 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, mientras que el 59% ocurrió en sus propias viviendas o en domicilios compartidos con los agresores.

Otro de los indicadores que genera preocupación es la falta de protección efectiva: apenas el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. Sin embargo, entre quienes sí habían recurrido a la Justicia, el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento y el 12% tenía un botón antipánico.

Desde Mumalá advirtieron que el crecimiento de la violencia machista se desarrolla “en un contexto de profundización de la vulnerabilidad económica” y reclamaron que tanto el Gobierno nacional como las administraciones provinciales “fortalezcan las políticas públicas destinadas a proteger a las víctimas” para evitar nuevos asesinatos.