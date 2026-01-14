El cese en el tránsito, que se extenderá por los próximos quince días, dará paso a la activación de alternativas para vehículos.

La Municipalidad de San Isidro anunció el cierre del Paso bajo nivel Primera Junta por obras en las vías del Ferrocarril Mitre. Debido a los trabajos, tres líneas de colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con zona norte modificaron su recorrido.

El cese en el tránsito, que se extenderá por los próximos quince días, dará paso a la activación de alternativas para vehículos. Además, se desplegará agentes y cartelería a fin de reforzar la seguridad vial.

¿Cuáles son las alternativas para el tránsito por el cierre del Paso bajo nivel Primera Junta de San Isidro?

A partir de las obras en las vías del FFCC Mitre dispuestas por la empresa Trenes Argentino, el Municipio de San Isidro desplegará las siguientes alternativas para vehículos particulares: el Paso bajo nivel Almirante Brown (para ir y volver del Centro de San Isidro) y el Paso bajo nivel España (para ir y volver del Bajo/Puerto de San Isidro).

Además, habrá desvíos en los recorridos de los colectivos, tanto para ir a la Ciudad de Buenos Aires como para aquellas unidades con destino al Bajo, Puerto y Garín:

Línea 168 al Bajo / Puerto: sin cambios,

Línea 168 a CABA: Primera Junta, 25 de Mayo, Roque Sáez Peña y Avenida del Libertador

Línea 60 al Bajo 7 Puerto: Av. Santa Fe, Roque Sáez Peña, Avenida del Libertador y Primera Junta.

Línea 60 a CABA: Primera Junta, 25 de Mayo, Alem, Rivadavia, Roque Sáez Peña y Av. Santa Fe

Línea 437 al Bajo / Puerto: Diego Palma, Av. Centenario, Roque Sáez Peña, Avenida del Libertador y Primera Junta

Línea 437 a Boulogne / Garín: Primera Junta, Avenida del Libertador. Ayacucho y Av. Centenario.

Según informó Trenes Argentinos las tareas se desarrollan de manera urgente, con tareas de alta complejidad; algunas de las cuáles se ejecutarán de manera nocturna. Como consecuencia, desde el sábado 10, el ramal Tigre no funcionará por al menos 50 días.

Entre los trabajos se incluirán intervenciones en 7.700 metros de vías localizados en segmentos con topografía compleja y acceso restringido.

El plan de obras forma parte de una renovación integral que abarca un total de 40 kilómetros de vía, con el objetivo de modernizar y optimizar la circulación de las formaciones.