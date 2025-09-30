Desde la Vialidad provincial indicaron que para fin de año se prevé la terminación de la mano descendente que va hacia Rosario, en la totalidad del tramo de 16 kilómetros.

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe avanza con la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario - Santa Fe. La obra ejecutada hoy en el tramo que va hasta San Lorenzo en horarios nocturnos, posibilitando la obtención de un mayor ritmo de trabajo para el personal de Vialidad provincial, contempla un desembolso total de más de 54.580 millones de pesos en carácter de inversión.

"Ya tenemos más de un 40% de avance de la obra, y el tramo de la mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya cuenta con los 3 carriles completos y asfaltados”, detalló el titular de Obras Públicas santafesinas, Lisandro Enrico.

El funcionario anticipó también que “para fin de año se prevé la terminación de la mano descendente que va hacia Rosario, en la totalidad del tramo de 16 kilómetros".

"Para alcanzar este objetivo, se consideró que algunas tareas podían efectuarse en horarios nocturnos, por eso hubo jornadas con maquinarias operando en esa franja. No será lo que se repita con frecuencia, pero es una alternativa que se probó y pudo resolver algunos contratiempos que ocurrieron”, sumó.

Impacto de la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario - Santa Fe

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que por la provincia sale más del 70 % de la exportación de granos de Argentina, escenario que convierte a la Autopista junto al circuito de puertos, en época de cosecha gruesa, como receptora de miles de camiones diariamente.

"Por temporada arriban 1,8 millones de camiones. Por eso, la primera etapa de esta obra, de 16 kilómetros, es muy necesaria para el desarrollo productivo, dado que ordenará el tránsito y otorgará mayor fluidez a los accesos portuarios”, amplió.

La obra fue licitada en agosto del 2024. Se adjudicó a la contratista Pose S.A. y comenzó en las primeras semanas de enero de 2025.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, contó que “en esta última semana completamos, en la mano que va hacia Santa Fe, la carpeta final de asfalto entre los kilómetros 8 y 14; es decir que ya tenemos unos 12 kilómetros listos de tercer carril, al que aún le falta pintura y otras pequeñas obras complementarias”.

“Además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementa con la construcción del alcantarillado transversal, la repavimentación de la banquina externa y la construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes que se encuentran en los primeros 16 kilómetros de la Autopista, además de los trabajos para la señalización vertical y horizontal correspondiente”, explicó.

Punto por punto: las obras en marcha en la Autopista Rosario - Santa Fe