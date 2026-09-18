El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso nuevas restricciones para quienes incumplen con sus obligaciones como padres al prohibirles a los deudores alimentarios poder apostar u operar en plataformas de juego en línea. Se trata de una iniciativa que llevó el peronismo a la Legislatura Porteña y que solo fue rechazada por La Libertad Avanza (LLA).

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Tras ser sancionada la ley, la Ciudad reglamentó que quienes estén denunciados en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán abrir ni mantener cuentas activas, ni realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

Según se explicó oficialmente, la restricción alcanza tanto a los juegos de azar como a los de destreza y a cualquier otra modalidad online administrada por LOTBA. La medida se suma a las disposiciones adoptadas por la Ciudad para proteger los derechos e intereses de niños y adolescentes en el territorio porteño.

Suspensión inmediata y bloqueo de cuentas: el filtro obligatorio para las plataformas de juego

Las empresas operadoras deberán realizar una consulta automatizada y en tiempo real del RPAM antes de habilitar una nueva cuenta, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida.

Si el control detecta que una persona incluida en el registro de deudores cuenta con una cuenta operativa, la empresa deberá suspenderla de inmediato y comunicar la situación tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

"En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En caso de incumplir con estos controles, las empresas de juego quedarán sujetas a sanciones graduadas, de acuerdo con la regulación vigente del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

"Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes", señaló el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo.

¿A qué otros lugares no pueden ingresar los deudores morosos en la Ciudad?

En la Ciudad, los deudores alimentarios morosos también tienen prohibida la entrada a estadios de fútbol y a espectáculos masivos mediante operativos: desde que comenzaron este tipo de procedimientos, hace más de un año, se impidió el ingreso de 284 personas que figuraban inscriptas en el Registro.

El Registro de Deudores Alimentantes Morosos tiene 13.500 deudores, tanto de la Ciudad como de las 14 provincias que suscribieron convenios, y está a cargo del Ministerio de Justicia de la Ciudad.