Noche de Observación de la Luna 2026: el Planetario abre sus puertas completamente gratis para ver el cielo

El Planetario Galileo Galilei celebrará la Noche Internacional de Observación de la Luna 2026 con una jornada cargada de actividades gratuitas: se podrá usar los telescopios para mirar al cielo y disfrutar de charlas de astronomía.

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Cuándo es la Noche de Observación de la Luna

El evento será el próximo sábado 19 de septiembre de 19 a 21 hs en el Planetario Galileo Galilei (sobre la Avenida Sarmiento). La celebración forma parte de una propuesta internacional impulsada por la NASA, que cada año convoca a instituciones y aficionados de todo el mundo a festejar la Luna mediante la observación, el aprendizaje y el intercambio de experiencias.

El Planetario invita a observar la Luna mediante sus telescopios y descubrir detalles de su superficie como cráteres, montañas y sombras que dibujan un paisaje diferente según la fase lunar. En este caso será en cuarto creciente, una de las mejores fases para mirar el satélite, ya que el contraste entre las zonas iluminadas y las que permanecen en sombra permite apreciar con mayor claridad los relieves de la superficie lunar.

La jornada de observación de la Luna comenzará a las 19 hs y se suspende por lluvia

La actividad es completamente libre y gratuita, pero tendrá un límite de 500 personas y se suspende en caso de lluvia o nubosidad.

¿Cómo disfrutar de charlas de astronomía gratuitas?

La Noche Internacional de Observación de la Luna también será celebrada este 19 de septiembre desde las 19.30 hs por la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía con una jornada libre y gratuita en su sede de Parque Centenario.

Durante toda la noche, se podrá observar la Luna con los telescopios en sus jardines y, además, habrá proyecciones, exhibiciones de arte y conferencias con especialistas para aprender sobre su historia, mitos y ciencia.

El cronograma de charlas será el siguiente: