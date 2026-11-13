ste sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la 22ª edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires, una jornada que contará con más de 350 espacios culturales abiertos con entrada gratuita. Para facilitar el traslado de los vecinos y turistas entre las distintas sedes, el Gobierno porteño habilitó el Pase Libre digital, un permiso que garantiza viajes sin costo en colectivos, subtes, Premetro, eBus y Ecobici.

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El beneficio funcionará durante una ventana de nueve horas, comenzando a las 18 del sábado y extendiéndose hasta las 3 de la madrugada del domingo 15, aunque los horarios de inicio varían según el medio de transporte elegido.

Cómo descargar el Pase Libre digital para viajar gratis

A diferencia de otras jornadas de transporte gratuito automático, para utilizar los colectivos sin pagar boleto durante el evento es indispensable tramitar y exhibir el Pase Libre digital. Se descarga de manera gratuita a través del sitio web oficial de festivales de la Ciudad.

Una vez emitido, el documento se genera en formato PDF. Los usuarios deberán mostrarlo al subir a la unidad directamente desde la pantalla del teléfono celular o bien llevarlo impreso en papel. El permiso rige estrictamente desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo.

Colectivos gratis: una por una, todas las líneas adheridas

En esa franja horaria, el pase libre permitirá viajar sin costo en 93 líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires. Las líneas habilitadas son:

Del 1 al 50: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47 y 50.

Del 51 al 100: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98 y 100.

Del 101 al 188: 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

Subte y Premetro: horarios y servicio especial en las líneas B y D

Toda la red de Subte y el Premetro funcionará de manera gratuita a partir de las 19. Además, para acompañar el flujo de público en los corredores culturales más concurridos, habrá un cronograma especial de extensión horaria en dos trazas clave:

Línea B: permanecerán abiertas únicamente las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. El último tren saldrá desde J. M. de Rosas a la 1.30 y desde Leandro N. Alem a las 2.

Línea D: estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá desde Congreso de Tucumán a la 1.30 h y desde Catedral a las 2 h.

eBus y Ecobici: alternativas sustentables sin cargo

El esquema de movilidad gratuita también alcanza a los servicios de micromovilidad y transporte eléctrico de la Ciudad, ambos disponibles en la franja de 19 a 3:

eBus: operará sin costo durante toda esa ventana horaria con recorrido directo hasta la Usina del Arte, uno de los polos centrales de la programación en La Boca.

Ecobici: se habilitará el pase especial "La Noche de los Museos" dentro de la aplicación. Permitirá realizar hasta cuatro viajes de un máximo de 45 minutos cada uno sin cargo. El beneficio se puede activar una única vez por usuario.