Un perro pitbull mató a una beba de cinco meses en la localidad de Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral. El trágico episodio ocurrió este viernes en una vivienda de la calle O'Brien al 4300, donde la beba se encontraba junto a su madre y su abuela. Al recibir la denuncia del hecho al 911 , personal del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas se presentó en el lugar y entrevistó a la dueña del animal, quien relató que su hija había llegado de visita con Emma y, en un descuido, el pitbull ingresó a la habitación y mordió a la menor en la cabeza.

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El desesperado intento por salvar a la beba

Ante este apremiante escenario, varios vecinos de la cuadra se acercaron al lugar y ayudaron a la madre de la beba para trasladarla de urgencia al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete. Los médicos de guardia intentaron estabilizar a la víctima, que finalmente no resistió las graves heridas y murió en el lugar. Micaela, tía de la menor fallecida, dialogó con un medio local y aseguró que todo ocurrió cuando su cuñada dejó a la beba durmiendo en la cama. En ese contexto, el animal ingresó y la atacó en la cabeza.

La tía de la víctima fue contundente al referirse al perro: “Esos perros son así. Un día se levantan bien, otro día se levantan mal... Esos perros son muy asesinos, no sirve tenerlos en la casa” , sostuvo durante el contacto con Canal Provincial. La mujer también relató que la madre de la niña salió corriendo de la casa con ella en brazos, pero al llegar a su domicilio tropezó y ambas cayeron sobre la vereda. “La nena estaba toda ensangrentada. No sé si la mató en el acto o la nena se quedó sin vida en el hospital, porque allá cuando entró mi tía vio que había varios médicos rodeándola y apretándole el pecho” , detalló.

Antecedentes de violencia del animal

Micaela aseguró que no fue la primera vez que este perro ataca a vecinos del barrio. “Ellos lo tienen suelto al perro. Ya ha matado a otros perros, ha mordido gente, pero para ellos no hace nada” , señaló, dejando en evidencia que el animal ya tenía antecedentes de comportamiento agresivo y que los dueños no habrían tomado las medidas de prevención necesarias. Este antecedente agrava la situación de los propietarios y podría ser determinante en la investigación judicial.

La investigación judicial y el traslado del animal

El fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín, concentra su trabajo en la reconstrucción de los minutos previos al ataque, un punto central para determinar la eventual cadena de responsabilidades. En el lugar se desplegaron las primeras actuaciones policiales y judiciales una vez que se confirmó la muerte de la beba. La pesquisa busca establecer cómo se produjo el ataque, qué personas se encontraban en la vivienda al momento del hecho y si existieron condiciones previas que puedan resultar relevantes para la causa.

Entre las decisiones inmediatas adoptadas por la Justicia, una de las principales fue el retiro del animal del domicilio. El perro fue trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de comportamiento que suelen aplicarse en este tipo de casos. Además, la Fiscalía ordenó la revisión de testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que permita establecer cómo se encontraba la menor, qué medidas de resguardo existían dentro de la vivienda y cuál era la situación del perro antes del episodio. El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Pablo Nogués y reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales de razas consideradas potencialmente peligrosas.