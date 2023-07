Necochea: se negaron a declarar los tres patovicas acusados de golpear a un hombre y su hijo

Alan Pirrota, César Martínez y Gonzalo Roldán se encuentran detenidos desde el lunes a la tarde. Están acusados por "lesiones leves agravadas en concurso premeditado de dos o más personas".

Los tres patovicas acusados de aplicarle una golpiza a un hombre y a su hijo en la madrugada del domingo pasado en la puerta del local nocturno Tom Jones de la ciudad bonaerense de Necochea se negaron a declarar y continuarán detenidos, según fuentes judiciales. Desde la fiscalía Nº3, a cargo del fiscal Guillermo Sabatini, que lleva adelante la investigación, indicaron que la negativa fue por recomendación del abogado defensor Hernán Trigo, representante de los tres hombres que son parte del personal de seguridad del boliche situado en las calles 87 y 4.

Tras ello se informó que Alan Pirrota, César Martínez y Gonzalo Roldán continuarán detenidos por el delito de “lesiones leves agravadas, por el concurso premeditado de dos o más personas”, en el marco de la investigación por la golpiza que recibieron Hugo Aguilar (54) y su hijo José (32) en la madrugada del pasado domingo en las puertas del boliche de Necochea. Los tres acusados, dos de ellos con reconocida experiencia en deportes de combate, están comprometidos por las cámaras de seguridad del local nocturno y por diferentes videos realizados de distintos celulares de testigos ocasionales que se encontraban en el momento del hecho, los que fueron sumados a la causa.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo, cerca de las 4 de la mañana, y la acción judicial comenzó de oficio, a partir de videos registrados por testigos que permitieron ver que el personal de seguridad golpea a dos de varias personas que esperaban en la puerta con intenciones de ingresar al local nocturno. Entre los disturbios, se ve claramente en los videos que la peor parte se la llevaron Hugo Aguilar y su hijo José, quienes sufrieron traumatismos varios producto de golpes de puño y patadas que recibieron por parte de los detenidos.

El mismo día del hecho, ambas víctimas radicaron la denuncia en la comisaría tercera de Necochea y ante la fiscalía, cuyo responsable luego de analizar las cámaras de seguridad y la declaración de testigos solicitó el pasado lunes al juez de Garantías Nº1, Guillermo Ludgar, la detención de los hombres. Tras el pedido, el juez dispuso la detención de los mismos que se hizo efectiva en la tarde del lunes.



En el marco de los hechos acontecidos, los dueños del local nocturno resolvieron echar a los involucrados en tanto que el municipio resolvió clausurar ese espacio de esparcimiento por algunos incumplimientos de normas comunales.

Qué dijeron las víctimas

"Fueron a matarme", expresó Hugo Aguilar, de 54 años, que presentaba la cara golpeada. El hombre relató que salieron “a festejar el Día del Amigos” porque “somos una familia de trabajadores”. Contó que salió con su hijo y cuando fueron a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera y no recuerda “en qué momento hubo un disturbio". Según contó el hombre, el personal de seguridad le pegó a su hijo y por eso intervino. "Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", detalló a Telenoche.

"Cuando reacciono, dos chicos me habían ayudado, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volando", agregó sobre el episodio. "Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande te pegan una trompada y no necesitás más", remarcó.

El hombre contó que se encuentra con un tratamiento y aún debe realizar otros chequeos. "Tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela", precisó.

Por su parte, José, el hijo de 32 años de Aguilar, agregó que "empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto".