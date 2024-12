Golpes y racismo de rugbiers a un joven en una fiesta de Navidad en Mendoza: "Bolivianito"

Durante los festejos de Navidad, un grupo de rugbiers atacó a un joven cuando terminaba una fiesta en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza. El agredido, que terminó hospitalizado con una fractura en la nariz y golpes en la cabeza, fue abordado por un grupo de jóvenes que serían jugadores del Marista Rugby Club, quienes previamente lo insultaron con comentarios xenófobos.

El hecho, que tuvo como víctima a Mateo Di Bari, un joven ingeniero de 24 años oriundo de Mendoza, sucedió el miércoles 25 de diciembre poco después de las 7 de la mañana, durante la fiesta Open Air 24, realizada en un salón de la bodega Tierras Altas, ubicado en Luján de Cuyo.

Comentarios xenófobos previo a los golpes

"Mientras tomábamos agua, escucho a mis espaldas que empiezan a decir '¿qué mirás, flaco?' y me doy vuelta y veo a un grupo de cinco chicos que se le van encima a uno de mis primos", explicó Mateo, según el medio local Mendoza Post. El joven intentó intervenir en la trifulca, diciendo: "¡Pará, si no hizo nada!". Según su relato, fue en ese momento cuando uno de los agresores lo discriminó al decirle “andá boliviano, salí de acá, bolivianito, sos horrible”.

Luego, Mateo se habría alejado y dirigido hacia la salida, sin sus primos, donde fue rodeado por un grupo de al menos cinco personas, entre las que reconoció a dos Telmo y Fausto F. "Me comenzaron a golpear por todas partes: en la cabeza, el pecho y la cara. Me rompieron la camisa y una de esas piñas me cortó la nariz", relató sobre un hecho que recuerda a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la ciudad de Villa Gesell.

En su testimonio, Mateo aclaró que uno de sus presuntos agresores tiene antecedentes de haber estado involucrado en episodios de violencia desde joven. "Los otros chicos son conocidos por mis amigos, pero yo no sabía quiénes eran", comentó.

Tras la golpiza, de que se viralizaron rápidamente videos en redes sociales, Mateo fue llevado a la Clínica de Cuyo para recibir atención médica. "Ya hice la denuncia, y sé que estos que nombré son jugadores del Marista Rugby Club", agregó. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo en la seccional 11, a cargo del fiscal Tomás Guevara.

Qué dijo y qué hará su familia

“Estuvimos haciéndole una tomografía, tuvo varios golpes en la cabeza. Lo que tiene es una quebradura de la nariz y muchos moretones abajo del ojo y en el cuerpo. Pero gracias a Dios está bien”, comentó la madre de Mateo al medio local El Sol.

La familia descartó avanzar en cuestiones legales contra los organizadores de la fiesta, quienes en un comunicado aseguraron que tenían un servicio de ambulancia pero que el hecho ocurrió una vez finalizado el evento. “No vamos a ir contra la organización ni contra el lugar, nada de eso. Tal vez si pasaba a mayores sí, pero se pudo llegar a tiempo y se pudo solucionar”, explicó la madre.