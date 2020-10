Nahir Galarza decidió iniciar acciones legales contra el psicólogo y también perito Gabriel Cartañá por "incumplir con el secreto profesional y utilizar a una mujer encarcelada para su propio beneficio económico". La joven de 22 años detenida por el asesinato de su ex pareja, Fernando Pastorizzo, acusa al psicólogo y panelista de Bendita TV de vulnerar su intimidad en espacios televisivos y buscará sacarle su matrícula profesional para que no dañe a otras mujeres

Galarza declaró que es su deseo que "ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico de terceros, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional". "La justicia rechazó su designación como perito, miente descaradamente. Es un gran farsante", afirmó.

Según manifestó Galarza, con el sustento de los registros de visitas, Cartañá solo le realizó dos entrevistas, envió una pericia básica e incompleta y jamás le pidió permiso a Nahir para revelar su intimidad "incumpliendo con el secreto profesional y sus obligaciones utilizando la tragedia de una mujer encarcelada para su propio beneficio económico".

La joven afirmó que Cartañá se paseaba por todos los programas de televisión en los cuales se presentaba como “El Psicólogo de Nahir”, “El Perito de Nahir” o “El hombre que más conoce a Nahir”; cuando en realidad simplemente Cartañá se ofreció a entrevistarla y solo la vio dos veces en cortas entrevistas de menos de una hora cada una.

"Un personaje que minimiza y se ríe durante sus vivos de enfermedades mentales tan crueles como la depresión, la esquizofrenia, la paranoia y dice que todos aquellos que amamos a los animales y hablamos con nuestras mascotas somos psicóticos no debería tener un espacio en la televisión”, sostuvo Galarza y pidió que verifiquen sus dichos con los videos del psicólogo en distintos programas.

Tras las dos primeras audiencias, postergadas por pedido de Cartañá, finalmente, se pudieron ver las caras por la modalidad Zoom. En la primera audiencia Cartañá se excusó por no contar con letrado y en la segunda planteó que ya tenía letrado pero que el mismo había contraído Covid 19. Finalmente en la tercera, y última audiencia, Nahir Galarza aclaró que la mediación es una medida procesal obligatoria, que no tenía ningún interés en verlo ni escucharlo y que va por su matrícula profesional para que no dañe a otras mujeres.

La joven decidió iniciar las acciones legales civiles y penales así como la ratificación de la denuncia ante el “Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires” y la pertinente presentación ante el “Ministerio de Salud de la Nación” por el incumplimiento del secreto profesional y las obligaciones que su matricula profesional N 32.810. le refieren.

De esta manera, se cerró la mediación y la defensa de la joven de Gualeguaychú dio inicio a las correspondientes demandas llevando a juicio al panelista de “Bendita” y “Ojos que no ven”.