El padre de Nahír Galarza desmintió a su hija: “Yo no lo maté”

Marcelo Galarza rompió el silencio luego de ser apuntado como el autor del asesinato de Fernando Pastorizzo.

Tras ser denunciado por Nahír Galarza, la mujer acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo y condenada a prisión perpetua, Marcelo Galarza, su padre, que fue señalado por la joven como el autor del hecho, rompió el silencio y negó las declaraciones de su hija.

“Yo no lo maté” aseguró Marcelo Galarza en diálogo con Infobae. “Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino”, expresó.

En esa línea, el hombre consideró que el revés en el caso “se veía venir”, aunque insistió que no tuvo nada que ver con el asesinato de Pastorizzo ocurrido el 30 de diciembre de 2017. “Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, adelantó el policía.

“Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, completó.

La noche del 29 de diciembre, a poco de cumplirse cuatro años del crimen, Nahír Galarza pidió hablar con la letrada defensora en el penal donde está alojada, cumpliendo con la sentencia por el crimen de quien fuera su pareja. La joven de 23 años habló con su abogada Raquel Hermida Leyenda y le habría dicho que el asesino de Pastorizzo fue su padre, Marcelo Galarza, a quien la abogada denunció penalmente.

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le habría dicho Nahír a la abogada según Infobae por lo que el hombre deberá responder ante la Justicia.

Cabe señalar que en medio del nuevo escándalo, el policía está recluido en el campo y divorciado de su esposa (madre de Nahír) Yamina Kroh, quien ya expresó que apoya a su hija en la impactante denuncia.

El relato de la abogada de Nahir Galarza que incrimina al policía

La abogada de Nahír Galarza, Raquel Hermida Leyenda, informó este domingo que en la nueva denuncia penal realizada el viernes pasado por la joven, la joven sostiene que su padre cometió el homicidio delante de ella y luego de descubrir que la víctima había tomado, por quinta vez y sin permiso, su pistola reglamentaria de policía.

Hermida Leyenda reprodujo en una serie de mensajes de audio difundidos a la prensa una parte de la entrevista que ella mantuvo el jueves último con Nahír en la cárcel de Paraná, cuando la joven le confesó: "Yo no maté a Fernando, fue papá".

De acuerdo a la abogada, la condenada le relató que el crimen de Fernando ocurrió en un lugar dónde no había cámaras de seguridad y que "ella no niega estar en la escena del hecho", sino que "agrega a una persona: a su padre".

"Era la quinta vez que Fernando sacaba el arma de su padre de arriba de la heladera", contó Hermida Leyenda respecto a la pistola utilizada en el crimen, la cual pertenecía a Marcelo Galarza, el papá de Nahir y efectivo policial. De hecho, en línea con su relato, la pistola reglamentaria era utilizada por Fernando "para obligar a Nahir a terminar la noche con él" y también amenazarla.

"Esa última noche es evidente que Fernando lo vio llegar a Galarza (padre) con su auto. Frenó de golpe la moto y eso hizo que se cayera. Nahir, sorprendida, dice: 'Yo no me caí, me tambaleé, pude sostenerme'", relató la letrada.

"El arma que tenía Fernando se cae al piso. El padre al bajar del auto, agarra el arma y dispara una vez. Fernando dice: 'Nahir, llamá a la ambulancia'. Pero Nahír no tiene tiempo a nada porque el padre vuelve a disparar. Le devuelve el arma a Nahir, como si alguna vez ella la hubiera tenido, y la hace ir a su casa con el arma", indicó Hermida Leyenda.

De acuerdo a la letrada, el padre de Nahír "es un hombre que sabe lo que hace", en cambio; la joven "no tenía idea de lo que estaba haciendo" y "nunca había sostenido el arma ni disparado".

A su vez, añadió que, tras el crimen, Marcelo Galarza se encontró con su abogado, Víctor Rebossio, "un hombre con muchos contactos políticos, de dinero" y aclaró que "Nahír y la madre no participan de la reunión", pero que al cabo de la misma a la joven "le dan la orden de hacer todo lo que dicen ellos y Nahír cumple".