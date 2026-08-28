Nació con la vuelta a la democracia, Francis Ford Coppola pasó por él y tiene espectáculos todos los fines de semana. Foto: Alternativa teatral

El Grupo de Teatro Catalinas Sur nació en 1983 en el barrio de La Boca y es uno de los pioneros del teatro comunitario en la Argentina. Desde hace más de cuarenta años reúne a vecinos y vecinas de distintas generaciones en espectáculos que combinan teatro, música, canto, títeres, circo y memoria popular, con la particularidad de que en el elenco no hay actores profesionales, sino, los propios boquenses.

El proyecto nació de la mano de una mutual de padres de la escuela Carlos Della Peña, en la Plaza Malvinas del Complejo Habitacional Catalinas Sur, con los primeros espectáculos organizados como una kermés de barrio a fines de 1982. Pero su reconocimiento dentro de la escena under y cultural porteña llegaría con El Fulgor Argentino.

Adhemar Bianchi y Ricardo Talento tuvieron la necesidad de narrar la historia argentina completa después de escuchar una grabación con los discursos de distintos presidentes de facto que habían llegado al poder a través de sucesivos golpes de Estado.

El Grupo de Teatro Catalinas Sur nació al calor de la vuelta a la democracia. Foto: Grupo de Teatro Catalinas Sur

Fue entonces que decidieron construir un relato que recorriera la historia del país desde el primer golpe de Estado del siglo XX, el de José Félix Uriburu en 1930, hasta la actualidad. La obra terminó incluyendo pasajes vinculados a la última dictadura, la aparición de organizaciones como Montoneros y el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros hitos de la historia reciente argentina.

El Fulgor Argentino se mantuvo en cartelera desde 1998 y superó las 1.000 funciones. De hecho, a lo largo de los años la disfrutaron más de 180.000 espectadores, entre quienes se encuentran la China Zorrilla, Francis Ford Coppola, Mijaíl Barýshnikov y Marcelo Tinelli.

Espectáculos en cartelera

El viernes 4 de septiembre a las 21.30 se estrena La Catalina del Riachuelo: La Baraja Manda, un espectáculo de teatro-murga que el Grupo de Teatro Catalinas Sur presenta desde 1992 en distintos espacios de la ciudad y del país. La Baraja Manda es la versión 2026 de este espectáculo y aporta una mirada crítica, humorística y afectiva sobre el presente.

Los sábados, también a las 21.30, se presenta Bajo Tierra, de la Orquesta Atípica Catalinas Sur, integrada por alrededor de 50 músicos. La obra se sitúa en el año 2030, después de varias pandemias, sequías, terremotos, protestas, huelgas, fakes news, apagones tecnológicos, colapsos bancarios, estados fascistas, precariedad laboral y crisis políticas y económicas mundiales.

Para conocer la cartelera completa visitar catalinasur.com.ar