Nacieron con el apellido de un expresidente y cambiaron de nombre por un teatro: la historia de las galletitas Ópera.

Las galletitas Ópera son parte de la memoria de varias generaciones de argentinos. Con sus características capas crocantes y su relleno dulce, se mantienen entre los productos más reconocidos de la industria alimentaria nacional. Sin embargo, pocos conocen que originalmente tenían otro nombre y que su historia está vinculada con un expresidente y uno de los teatros más importantes del mundo.

{{{htmlAmp}}}

Todo comenzó en 1905, cuando María Juana Hamilton, viuda del empresario Melville Sewell Bagley, impulsó la comercialización de unas obleas rellenas que llevaban el apellido de Bartolomé Mitre. Tres años después, la inauguración del Teatro Colón inspiraría un cambio definitivo.

Las galletitas Ópera son parte de la memoria de varias generaciones de argentinos.

María Juana Hamilton y los comienzos de Bagley

La historia de la compañía se remonta a 1864, cuando el estadounidense Melville Sewell Bagley fundó una empresa que inicialmente se destacó por producir Hesperidina, una bebida elaborada a base de naranjas amargas. Con el tiempo, el emprendimiento amplió su producción y comenzó a fabricar galletitas. Sin embargo, en 1880, la muerte de su fundador marcó un punto de inflexión. Su esposa, María Juana Hamilton, quedó vinculada a la conducción del negocio junto con sus hijos y otros administradores.

La empresa continuó creciendo y, en 1892, trasladó su fábrica al barrio porteño de Barracas para contar con instalaciones de mayor capacidad. A comienzos del siglo XX, Bagley decidió lanzar unas obleas rellenas con un nombre particular: Mitre. La denominación homenajeaba a Bartolomé Mitre, presidente argentino entre 1862 y 1868, una de las figuras políticas más reconocidas de la época.

La compañía había obtenido la autorización del propio expresidente para utilizar su apellido. Así, en 1905, comenzaron a promocionarse estas galletitas, que encontraron su lugar en un mercado donde la producción industrial de alimentos ganaba cada vez más protagonismo.

Pero el nombre no duraría demasiado. El 25 de mayo de 1908 se inauguró el nuevo edificio del Teatro Colón, después de aproximadamente dos décadas de construcción. La apertura fue celebrada con la representación de Aida, la célebre ópera de Giuseppe Verdi.

Aprovechando aquel acontecimiento cultural, Bagley decidió rebautizar sus obleas como Ópera, en referencia al histórico teatro porteño. De esta manera, un producto inicialmente asociado a un expresidente pasó a llevar el nombre de uno de los grandes símbolos culturales de Buenos Aires.

Con el paso del tiempo, las Ópera conservaron su característica combinación de capas de oblea y relleno dulce. Su presencia en almacenes, kioscos y supermercados permitió que distintas generaciones incorporaran estas galletitas a sus consumos cotidianos. En 2018, al cumplirse 110 años de la adopción de su nombre, Bagley presentó una edición conmemorativa en lata que recuperaba elementos de la historia de la marca.