Cómo sonaría La Mona Jiménez si hubiese nacido en Inglaterra: el músico que reconvirtió clásicos argentinos en otros géneros

Los fervientes seguidores de la música, mayormente los del rock, suelen lanzarse chicanas entre quienes gustan de un género en detrimento de otro. En la actualidad, ya son solo bromas livianas, aunque tiempo atrás se produjeron dicotomías casi insalvables: punks vs hippies; Redondos vs. Soda o Beatles vs. Rolling Stone. En rigor, la música es solo una y ciertos artistas que, a priori, parecen muy lejanos pueden tener varios puntos en común: armonías, progresiones de acordes o ciertos arreglos. Ese concepto, Rodrigo Allcaraz siempre lo tuvo claro, pero en un momento de su vida decidió llevarlo a un nivel más alto. Así las cosas, el músico y productor demostró cómo un tema de La Mona Jiménez podía sonar en inglés, con la voz de Mick Jagger y la estética de la guitarra de Keith Richards. Lo mismo hizo con un Spinetta británico, un Freddy Mercury oriundo de La Puna y, entre otros tantos, Bach como intros para cumbias. Con esa propuesta, el pianista se convirtió en un influencer con miles de seguidores, cuyas versiones llegaron a la TV, a una charla TED y hasta a Andrés Calamaro que tocó Flaca con la propuesta de Allcaraz, que iba de que el hit de El Salmón suene como Oasis.

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El espectro que maneja Allcaraz en sus redes es muy amplio: si Paul McCartney hubiera nacido en Santiago del Estero; si al Chaqueño Palavecino le hubiera compuesto sus canciones Alejandro Lerner o cómo sonoría Yo tomo licor de Amar Azul con la onda de Los Babasónicos, son algunos de los ejemplos. Aunque. no solo extrapola la impronta de ciertos artistas y los adapta al estilo de otros, también propone otros “juegos” como soná como Estelares y hasta análisis que concluyen que Suave, de Luis Miguel, habla de un trío sexual o se pregunta por qué “al cantante de Maná siempre le duele algo”.

Del hastío del fracaso al hallazgo de la fórmula del éxito

“Me acuerdo que sentía que ya había hecho todo lo que me aconsejaron. Lancé canciones en forma de sencillo, luego grabé los videos, pensaba en los looks, hasta que me cansé. En ese contexto, empecé a grabar videos que eran tipo recetas de cocina, pero de cómo hacer canciones que lo llamé Sona como. Es decir, la demostración de lo que necesitabas para hacer un tema al estilo de un artista determinado. La primera fue sonar como una banda palermitana, después como Arjona y la que la rompió toda fue sonar como Tan Biónica”, contó Rodrigo sobre los comienzos de lo que derivó en los llamados mashups, una especie de "collage" sonoro donde se fusionan dos o más canciones.

Aquel video, como otros tantos de los de Allcaraz, no solo explica los pasos a seguir en el terreno musical, además, puntualiza la fórmula para parecerse al artista preferido en las letras. Por ejemplo, en el caso de Tan Biónica, el método fue: utilizar un mes del año, un barrio porteño, una palabra difícil para luego decir una “boludez” como restrospectivamente.

Ese posteo tuvo semejante repercusión que le llegó al mismo lider de la banda: Santiago “Chano” Moreno Charpentier. De hecho, el cantante de Tan Biónica se comunicó con Allcaraz para felicitarlo y también para corregirle algún aspecto armónico que el influencer también agradeció. Aquel primer contacto fue el puntapié inicial de un trato de ida y vuelta entre ambos. Así las cosas, Chano le anticipó antes del show de Andrés Calamaro de noviembre de 2025 en el Arena, que El Salmón haría una versión de Flaca con el mismo arreglo que Rodrigo había creado con Lazy de Oasis.

“Lloré como un nene, de hecho, quedó subido a mis redes en un video que filmó mi novia. Fue como llegar a tocar el cielo con las manos”, le expresó Allcaraz a El Destape. Sus dichos pueden corroborarse en sus redes en un posteo que tituló: “Todavía no me lo creo”. En la publicación se ve como el músico llora, luego canta emocionado con la versión de El Salmón basada en su arreglo con la impronta de la banda inglesa. Asimismo, le da las gracias Andrés Calamaro y a Chano por avisarle “antes que nadie que esto iba a suceder”.

Cómo descolgar el póster del artista

El derrotero cibernético de Allcaraz fue profuso, meteórico y no parece tener techo. Incluso llegó a dar una charla TED en base a lo que propone a través de sus canales en las redes. De hecho, aquella ponencia -como para tomar dimensión del lugar que se ganó como referente en la composición- se llamó “Cómo hacer una canción memorable”. Asimismo, tiene su Cocina de Canciones en el programa La Peña de Morfi (Telefé) con cierta periocididad y también generó otro vivo en Youtube en el que interactúa con artistas invitados de la talla de Laura Esquivel, Mike Amigorena o Migue Granados.

Lo que comenzó como una prueba, casi sin nombre, derivó en una sección fija llamada Soná como que a su vez luego terminó en un disco grabado por Allcaraz. Ese material de 2023, replica lo mismo que el músico muestra en su canal de Youtube (@AllCARAZ). Del mismo modo, siguió con un show el 31 de octubre de 2025 en La Tangente con muchos de los invitados que pasaron por su canal. “Fue el último show grande que hice con banda. En esa fecha se presentó en vivo 1915 que hizo una versión de Billie Jean de Michael Jackson; Seba Molina; abrió Palmito, que es el que hizo la canción (La cuarta estrella) para este Mundial. La Tangente se llenó e hicimos todo aquello que pegó en mi canal y estuvo tremendo”, recordó Allcaraz.

La Cadencia se rompió es otro segmento que Rodrigo agregó con el tiempo. El espacio se puede ver en vivo cada miércoles a las 21 hs. Y además de recibir invitados que interpretan canciones de diversos autores, en el ciclo semanal con sus amigos Guido Cefaly y Sebastián Martínez Quilindro (alias Cheche) combinan elementos de un artista y los transforman en el de otro que representa a un género bien distino. Por caso; en mayo, con el nombre de Monkey Jagger, Quién se ha tomando todo el vino de La Mona Jiménez se convirtió en uno de los Rolling Stones. En otras palabras, aplican la lógica de los famosos mashups, una especie de "collage" sonoro donde se fusionan dos o más canciones, pero tocado en vivo.

“Si bien unos pocos no lo tomaron bien, nunca hubo falta de respeto con los artistas. Ellos mismos se engancharon, como en el caso de Tan Biónica y Calamaro. El único que me bloqueó fue Fito Páez, de quien no voy a decir nada hasta que me desbloquée. En realidad, la idea era descolgar el póster del artista y contar cómo compone, describir su estilo, señalar ciertos aspectos muy característicos, divertirse y seguir haciendo música”, reflexiona Rodrigo Allcaraz, , quien ostenta unos 229 mil seguidores en Instagram, unos 127 mil en TikTok y otros 60 mil Youtube.

De la flauta traversa al rock a componer para películas

En cuanto a su formación musical, el productor recordó: “Mi vieja es profe de piano, al igual que mi tío. Por suerte, ella siempre me apoyó, de hecho, nunca me obligó a estudiar algo que no quisiera. Así las cosas, de chico me mandé con la guitarra, la flauta traversa, el saxo. Y pese a tener un piano de cola en mi casa, nunca ella me condicionó, aunque yo solo luego me dediqué a abordarlo. Siempre le voy a agradecer eso: que no me quemó la cabeza con nada, me dejó formarme haciendo. Solo me pidió que estudiara, lo que quiera, pero que estudiara. Y así fue, luego de la secundaria y de pasar por varias escuelas de música, me anoté en la IUNA (ahora UNA) a estudiar composición y aquí estoy”.

En su recorrido fue un gran ejecutante de la flauta traversa, aunque luego la dejó por el piano. “Yo creo que hasta los dieciocho era muy bueno, pero nunca más la toqué, hoy tendría que desoxidarme porque no la agarro hace diecisiete años”, acotó Rodrigo. En rigor, eran tiempos en los que el piano y la guitarra coparon su atención ya que empezaba a tener bandas, más adelante a ser sesionista de otra de covers para fiestas y hasta llegó a componer música para películas.

De hecho, la última fue El beso de Judas (2025), un thriller policial argentino dirigido por Martín Murphy. La historia sigue a Diego Colbert (Damián de Santo), un hombre que busca venganza tras un fallido secuestro donde paga rescate pero no recupera a su ser amado. El film cuenta con un elenco coral compuesto por Damián de Santo, Alfredo Casero, Martín Campilongo ("Campi"), Fredy Villarreal y Adriana Salonia. “El hecho de pasar por el conservatorio de chico, luego haber estudiado composición en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y ser productor, me otorgó la posibilidad de saber cómo funcionan todos los instrumentos y si tengo que escribir un arreglo de vientos o de cuerdas, sé cómo funcionan y lo que se puede tocar y lo que no. No compongo música clásica, pero la estudié, entonces cuando tuve que escribir para una peli instrumenal estaba preparado”, le explicó Allcaraz a El Destape.

El chico nerd que va por todo

Aquel niño de 8 años que ya intentaba hacer sonar una flauta traversa era diferente a los demás. Hecho que se ratificó con el correr de los años: gustaba de tocar instrumentos no convecionales, escuchaba música clásica (también de Depeche Mode, Queen, Charly García, Calamaro y Virus) y era muy fan de Les Luthiers. “Yo de chico la verdad que era muy nerd, lo sigo siendo (se ríe), pero ahora más disimulado. Y es re loco, porque ya desde esa época era muy fan de Les Luthiers, y que en la actualidad mezcle un poco de música y humor, se lo debo 100% a ellos. Obviamente que mi forma está a años luz, pero es increíble que vivo de jugar con el chiste musical y, en ese contexto, puedo lograr que se ría a alguien que no sabe música”, recordó Allcaraz. Con todo, más allá de sentirse muy cómodo con su presente y haberse cansado de las fórmulas del marketing para que sus canciones se conozcan, Rodrigo va por la revanccha. De hecho, en agosto lanzó el single No me dejes ir por todas las plataformas más utilizadas. Mientras que para octubre ya estará publicado su disco completo: La próxima salida.