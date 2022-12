Cruz Hunkeler, de 1915, y una historia familiar atravesada por la dictadura: "Nunca me mintieron y siempre supe que mi abuela estaba desaparecida"

Una abuela desaparecida, el exilio, una investigación que se convirtió en libro y una banda emergente: Cruz Hunkeler le contó a El Destape su vínculo con la defensa de la democracia. "Si no estás de acuerdo con los derechos humanos, no nos interesa que nos sigas".

El Hipopótamo fue el lugar que eligió Cruz Hunkeler para una charla extensa y profunda con El Destape, no solo sobre la música y el futuro de su grupo, 1915, sino también sobre su historia, a la que él mismo definió en más de una ocasión como "potente". Una abuela desaparecida, una madre apropiada, el exilio y una investigación que terminó en un libro son parte de un pasado que no es tan lejano sino bastante presente para el cantante y guitarrista de una de las bandas emergentes que más creció en el último tiempo.

Las históricas ventanas guillotina del clásico bar porteño de Parque Lezama permiten que el calor de la calle no convierta al café en un sauna y el aire circule a la altura de las mesas. Tal como la charla de El Destape con el músico, el bar es un diálogo perfecto entre la historia y el presente, siempre desde la vereda de enfrente de lo más popular (el famoso Bar Británico está solo cruzando la calle). "Un lugar que vas y le decís 'un cortado' y te traen un cortado", comienza divertido Cruz Hunkeler ante la consulta de la elección de El Hipopótamo para la entrevista. En ese sentido, agrega que suele desayunar ahí porque "es barato, fachero y bien clásico, siempre funciona".

Superada la charla cafetera, el cantante y guitarrista de 1915 se sumergió en su propia historia para también dejar una semblanza sobre el presente y los debates que todavía se dan a diario sobre la última dictadura cívico militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. "Nunca me mintieron, nunca me dijeron 'tu abuela se fue a vivir a otro lado'. Me decían que era desaparecida, lo sé desde muy chico", explica Cruz respecto a cómo se enteró de su pasado familiar, mientras mordisquea un tostado.

- ¿Y cuándo te enteraste de toda la historia de tu abuela y tu mamá?

- Es algo relativamente reciente, a los 18, 19, 20 años me empecé a interiorizar realmente en mi historia familiar. Y por eso fue con tanta potencia que surgió.

Fue en esos años que su banda 1915 estaba en pleno armado de lo que sería Bandera (2018), su segundo disco. Una placa que se destaca por sus letras políticas y con un mensaje claro en ese sentido. Claro que también influyó "la situación política del país": "Estaba el gobierno de Macri en el que muchos de su gabinete fueron amigos de ex opresores o gente que se benefició de la dictadura. Así que sí era una bronca cotidiana".

La historia familiar de Cruz Hunkeler

Su abuela, María Fernanda Noguer, era una militante montonera de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue detenida el 3 de junio de 1976 mientras esperaba el colectivo junto a su hija Lucía, que tenía solo unos pocos meses de vida. "Namba" (como la llamaban cariñosamente) tenía solo 19 años cuando fue secuestrada por la dictadura militar en la rotonda de Acassuso. El operativo que la detuvo no solo se llevó a María Fernanda sino también a su hija y a una joven pareja que estaba en la parada del colectivo.

Todos fueron a parar al centro de detención clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A Lucía la llevaron a una comisaría y luego terminó en la ex Casa Cuna de La Plata. Tras dos meses de intensa búsqueda de su hija y su nieta, Jorge Noguer pudo reencontrarse con la madre de Cruz Hunkeler. Al poco tiempo, la familia se exilió en Málaga y retornaron al país recién con la vuelta de la democracia.

¿Cómo surgió la investigación de tu mamá, que terminó en la publicación de "Una hija más"?

- Mi bisabuelo era profundamente antiperonista y era de una familia tradicional de San Isidro. Mi abuela era una rebelde básicamente y todo el lado de mi abuelo es peronista, pero mi vieja no se crió con ellos, sino con mi familia más conservadora. Ni ella misma asumió su historia hasta hace 5, 6 años, que hizo una investigación muy zarpada.

¿Ahí fue cuando te enteraste más sobre tu historia?

- Antes no se hablaba mucho de eso, porque yo no quería hablar, mi vieja no quería hablar. Sé que le pasa a muchos hijos de desaparecidos, algo que es tan traumático y el hecho de no querer aceptar que la familia con la que te criaste no son tu papá y tu mamá, y tus hermanos.

El debate público actual

El estreno y éxito absoluto que significó Argentina: 1985 (Amazon Prime Video) hizo que se reinstalara en la sociedad el debate sobre la dictadura de 1976 y el Juicio a las Juntas. "Todo debate público me parece imprescindible, siempre y cuando la calidad del mismo sea buena", explica Cruz. Uno de los escenarios más usuales en la actualidad para estas discusiones son las redes sociales, espacio donde también es muy común que charla se desvirtúe.

- Como banda suelen opinar de temas políticos, algo que a lo que muchos parecen no animarse.

- Cuando suceden hechos como lo de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, o mismo lo de Cristina, cuestiones que la sociedad en su conjunto tienen que repudiar, siempre salimos a expresarnos. Tenemos muy en claro el tipo de gente que nos interesa que nos siga y la gente tiene muy en claro lo que nosotros pensamos y nuestros ideales. Si no estás de acuerdo con la defensa de la democracia y los derechos humanos no nos interesa que nos sigas.