La Secretaría de Transporte realizará una actualización de los sistemas de la Tarjeta SUBE que provocará la interrupción temporal de varias funciones vinculadas con la compra de pasajes y la consulta de saldo.

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La medida se aplicará el domingo 22 de noviembre, período durante el cual no estarán disponibles la aplicación, el sitio web ni los canales de atención telefónica del sistema.

Sin embargo, los usuarios podrán viajar con normalidad si cuentan con saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales. También habrá otros medios de pago habilitados para abonar los viajes en colectivos y subtes.

¿Qué servicios de la SUBE estarán interrumpidos el domingo 22 de noviembre?

La actualización afectará distintas operaciones habituales del sistema durante las primeras 12 horas del domingo. Entre ellas se encuentran la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, la consulta de saldo y el acceso a la aplicación y al portal oficial de la SUBE.

También permanecerá interrumpida la atención telefónica. A su vez, los usuarios de la aplicación Cuándo SUBO no podrán consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos durante ese período.

De acuerdo con el cronograma informado, los servicios volverán a estar disponibles a partir de las 12 del mediodía del domingo, una vez finalizadas las tareas de actualización.

La interrupción no impedirá utilizar el transporte público. Quienes tengan crédito cargado en sus Tarjetas SUBE físicas o digitales podrán abonar sus viajes sin inconvenientes, ya que la medida no suspende la validez de los medios de pago que cuentan con saldo.

Por ese motivo, se recomienda realizar con anticipación las cargas necesarias y acreditar el dinero antes del comienzo del mantenimiento. El sistema permite almacenar hasta $ 40.000 de saldo del plástico.

¿Cuáles son las alternativas de pago en transporte público?

Durante la interrupción de los servicios de la Tarjeta SUBE, se mantendrán disponibles otras alternativas para pagar los viajes en colectivos y subtes. Los pasajeros podrán utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto, así como dispositivos con NFC asociados a esos medios de pago.

Otra opción será abonar mediante códigos QR desde billeteras electrónicas habilitadas.