Murió Maradona: la decisión de la familia de Bilardo para cuidarlo

Carlos Bilardo, amigo y ex técnico de la Selección argentina campeona del mundo con Diego Maradona como capitán del equipo, no está al tanto de la muerte del Diez. Para protegerlo, dado su delicado estado de salud, la familia prefirió decirle que "se cortó el cable" para que, por ahora, no se entere de la triste noticia que conmovió a todo el planeta.

Jorge Bilardo reveló a Radio Provincia que le dijeron “que se cortó el cable. Ya le apagaron la televisión hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá. Él está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero”.

Además, afirmó que no saben cómo le van a comunicar la triste noticia. Recordó que Diego “vivía a cuatro cuadras, con Claudia y el padre nos encontrábamos en el café". Y sumó: "Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: 'Mirá que vas a ser el capitán'. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda”.

Jorge Bilardo también recordó que “cuando teníamos la escuela de Carlos en Laferrere, un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba 15 mil dólares para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar. Lo llamé y me dijo: 'Sí ¿puedo llevar alguno?' A las 8 estaba ahí. Recaudaron mucho y faltaban 5 mil dólares y dijo: 'Los pongo yo'".

“Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos”, lamentó. En Twitter, Jorge agregó: "A la familia Maradona, la familia Bilardo les manda el mas sentido pésame".

En septiembre, Jorge informó sobre el estado de salud del ex técnico de la Selección: "Carlos está bien, salvo que no lo podemos ver. Ahora está mirando un poco más de fútbol. Se baña, come, hace todo él. Pero hay que esperar. Le cuesta volver a caminar porque está grande, pero ahora hace vida normal: se levanta a las nueve, desayuna, almuerza. Todo como una persona normal. Antes era al revés, vivía a la noche... hubo que normalizar todo eso", había dicho a Radio Colonia.

Bilardo, de 82 años, se encuentra en un geriátrico del barrio de Almagro, en Capital Federal, y desde hace unos años padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa.