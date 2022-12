El Papa llamó al campeón del Mundial Qatar 2022 a "festejar desde la humildad"

Francisco destacó que no sabía si podría ver el partido y no se atrevió a lanzar un pronóstico, pero pidió a los futbolistas que se den "la mano" al final del encuentro, pase lo que pase.

El papa Francisco hizo un llamado este domingo para que el ganador de la final del Mundial de Qatar celebre desde la humildad. "Nuestros mejores deseos a los campeones, pero les invito a vivirlo con humildad. Y a los que no ganen, a vivirlo con alegría", señaló el Papa en una entrevista con la televisión italiana Canale 5 que va a ser difundida este domingo por la noche, después de la final, pese a que se han hecho públicos algunos extractos.



"El valor más grande no es ganar o no ganar, sino jugar limpio", dijo el Papa hincha de San Lorenzo, consignó la agencia de noticias AFP. En este sentido, Francisco declaró que no sabía si podría ver el partido y no se atrevió a lanzar un pronóstico, pero pidió a los futbolistas que se den "la mano" al final del encuentro, pase lo que pase.

La Selección Argentina busca salir campeón de la Copa del Mundo. Enfrenta en el último partido del torneo al campeón vigente Francia que, con Kylian Mbappé, quiere conseguir el bicampeonato. La Selección Nacional tiene a Lionel Messi que jugará, según dijo, su último partido en la historia de los Mundiales.

Serán cerca de 90.000 personas las que asistirán al Estadio Lusail y más de 3.500 millones de telespectadores en todo el planeta seguirán desde el mediodía argentino la definición de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente. El partido será arbitrado por Szymon Marciniak, quien estará acompañado por sus compatriotas Pawel Sokolnicki (primer asistente), Tomasz Listkiewicz (segundo) y Tomasz Kwiatkowski (VAR).

El Papa reveló que tiene su renuncia firmada desde 2013

El Papa Francisco reveló que desde 2013 tiene firmada una renuncia "en caso de impedimento médico". "Yo ya he firmado mi renuncia", dijo Jorge Bergoglio, que ayer cumplió 86 años, en una entrevista en diálogo con el diario español ABC.

"Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'", agregó el Papa, en referencia al cardenal italiano que ocupó el puesto de "número dos" del Vaticano hasta octubre de 2013.

Francisco agregó luego que no sabe "a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado" y explicitó que su deseo es que "se sepa" que ya ha firmado la dimisión.