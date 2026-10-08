Mujeres al volante: Daniela Celis de Gran Hermano abrió el debate sobre qué hacer si se pincha una rueda

Pinchar una rueda puede parecer un problema exclusivamente mecánico, pero cuando sucede en medio de una avenida, en una ruta o en un lugar desconocido, rápidamente se transforma en una situación de inseguridad. Y para muchas mujeres que manejan, ese momento también puede estar atravesado por una pregunta que excede al auto: ¿qué pasa si no sé cómo resolverlo?

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El tema volvió a instalarse a partir de la experiencia que contó públicamente Daniela Celis, quien reconoció que no sabía cómo cambiar un neumático y planteó la necesidad de que existan espacios específicos para que las mujeres puedan aprender este tipo de tareas.

Mujeres al volante: mucho más que aprender a manejar

En Argentina, la comunidad Mujeres al Volante, creada por Luly Dietrich en 2009, trabaja justamente sobre esa idea, que la movilidad puede convertirse en una herramienta de autonomía para las mujeres. La propuesta abarca tanto a quienes todavía no se animan a conducir como a quienes ya manejan pero quieren hacerlo con mayor seguridad y conocimiento.

La organización cuenta con una Academia que reúne tres grandes áreas: automecánica, manejo seguro y herramientas emocionales. La primera apunta a incorporar conocimientos básicos sobre el vehículo, la segunda busca fortalecer las habilidades de conducción, y la tercera trabaja sobre los miedos y las inseguridades que pueden aparecer frente al volante.

Dentro de los talleres de automecánica se enseñan cuestiones concretas que pueden hacer una diferencia frente a un imprevisto cómo por ejemplo cambiar un neumático, controlar fluidos o realizar un puente de batería, entre otras prácticas. También existen propuestas online para conocer el auto y ganar herramientas sin necesidad de tener conocimientos previos.

Mujeres al volante es la primera comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad.

¿Qué hacer si se pincha un neumático?

Ante una pinchadura, lo primero es evitar actuar de manera impulsiva. Si el vehículo todavía puede desplazarse, hay que buscar un lugar seguro para detenerse, encender las balizas y evitar quedar expuesta al tránsito. Después llega el momento de evaluar la situación. Si no se cuenta con las herramientas, el conocimiento o las condiciones necesarias para cambiar la rueda, pedir asistencia es una decisión responsable, no una falta de autonomía.

Para quienes sí quieran aprender a realizar el procedimiento, es fundamental conocer previamente dónde están ubicados el neumático de auxilio, el gato y la llave de rueda, y saber cómo utilizarlos. También es importante revisar periódicamente que el auxilio esté en condiciones y que las herramientas necesarias se encuentren en el vehículo. No hace falta saber de mecánica para prestar atención a determinadas señales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que los neumáticos son un elemento fundamental de la seguridad activa del vehículo. Entre otras cuestiones, deben conservar una profundidad mínima de dibujo de 1,6 milímetros y no presentar cortes, roturas, deformaciones ni otros daños.

También es importante controlar la presión de las cubiertas de acuerdo con las indicaciones del fabricante. La presión recomendada puede encontrarse en el manual del vehículo y, según el modelo, en sectores como el marco de la puerta. La ANSV advierte que una profundidad insuficiente puede comprometer el agarre, especialmente sobre pavimento mojado.

Hay además señales que pueden indicar que algo necesita revisión como vibraciones en el volante, desgaste irregular de los neumáticos o una tendencia del auto a desviarse hacia un costado. Ante cualquiera de estos síntomas, lo recomendable es consultar con un profesional.

Saber cuándo pedir ayuda también es ser autónoma

El debate que abrió una rueda pinchada termina llevando a una cuestión mucho más profunda. No todas las mujeres tienen por qué saber cambiar un neumático, revisar un motor o solucionar una falla mecánica. Pero todas deberían poder acceder a esos conocimientos si quieren aprenderlos.

Porque durante mucho tiempo el universo automotor estuvo asociado principalmente a los hombres y muchas mujeres llegaron a la conducción sin haber tenido la oportunidad de familiarizarse con cuestiones básicas de mantenimiento. Cambiar esa relación con el auto no implica demostrar que una mujer puede hacerlo todo sola. Implica que tenga la posibilidad de decidir, saber qué está pasando, conocer las alternativas, identificar una situación peligrosa y, cuando sea necesario, llamar a una asistencia.