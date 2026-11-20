Estefanía Méndez, una mujer tucumana de 29 años, dio a luz en el baño del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán sin saber que estaba embarazada. Había acudido a la guardia por un intenso dolor lumbar y, tras recibir un mal diagnóstico, tuvo un bebé. "No escondí el embarazo, nunca supe que estaba esperando un bebé", explicó Méndez en diálogo con La Gaceta.

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Según relata la mujer, durante los nueve meses previos no había experimentado ningún síntoma ni había advertido cambios que delataran su embarazo. Fue así que su bebé nació cuando ella se encontraba en el inodoro, con 40 semanas de gestación y un peso de 3,950 kilos. Ambos permanecen en Maternidad bajo observación pero se encuentran sanos.

Cómo actuó el hospital y qué dijo Estefanía Méndez

Estefanía relata que asistió a la guardia porque le "quemaba la cintura" y "no aguantaba más". Fue entonces que recibió una inyección de diclofenac con dexametasona, sin un exámen físico mediante. "Me preguntaron por qué había ido, les dije que por el dolor de cintura y directamente me pusieron un calmante y me mandaron a mi casa", contó la mujer.

Tanto la madre como el bebé se encuentran bien. Foto: Ministerio de Salud Pública Tucumán

Tal como le indicaron, regresó a su casa pero a los tres días el dolor se volvió insoportable. Volvió a ir al hospital el lunes por la mañana, creída de que tenía un problema intestinal, y terminó dando a luz. Desde el centro de salud nunca se percataron de que la mujer se encontraba en trabajo de parto, incluso, le suministraron laxante vía oral.

En esta segunda oportunidad, Estefanía se encontraba acompañada por su marido y hermana. Esta última pidió reiteradas veces que asistieran a su hermana que sufría fuertes dolores. "Yo le decía que no era materia fecal porque ya sentía como una cabecita", relató la mujer. Finalmente, el parto sucedió de manera repentina y el bebé cayó en el inodoro. Fueron los gritos de ambas mujeres los que alertaron al personal y gracias a Alicia Álvarez, una enfermera que ingresó al lugar, levantó al recién nacido y comenzó a darle palmadas en la espalda, la historia tiene un final feliz.

"No estoy desagradecida con los enfermeros porque actuaron rápido, pero sí me quejo de la atención médica. En la Maternidad me dijeron que le podría haber hecho muy mal al bebé", expresó Estefanía.

Qué dijeron desde el hospital

Por su parte, la subdirectora del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, Silvia Mabel Saravia, aseguró que la guardia a la que acudió Estefanía está destinada exclusivamente a pacientes adultos y que la mujer no presentaba señales de embarazo. "Cuando un paciente ingresa, pasa por el triage de enfermería, donde se toman los parámetros vitales y el motivo de consulta y eso queda registrado en el sistema para el médico", explicó. "Mientras aguardaba ser evaluada, pidió ir al baño por un supuesto cólico y allí rompió bolsa. Se le brindó asistencia inmediata y, por suerte, ocurrió dentro de un hospital", sostuvo Saravia.

En respuesta, Estefanía expresó: "Si hubiese sabido que estaba embarazada, no me habría colocado calmantes ni habría ido al Centro de Salud, me venía directo a la Maternidad". Finalmente, sobre su nueva etapa como mamá compartió: "Me salté toda la etapa del miedo, ahora estoy tranquila, emocionada y contando las horas para que terminen los antibióticos y nos den el alta para ir a casa a mimarlo".