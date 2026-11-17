El caso de Darío Pascual Cabrera, de 35 años, conmociona a la provincia de Tucumán y acaba de ser elevado a juicio oral y público. El hombre está acusado de intentar asesinar a su pareja de 32 años, al estrellar intencionalmente la camioneta en la que viajaban contra una vivienda.

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El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026, cerca de las 17.40, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y fue presenciado por las dos hijas de la pareja, de 10 y 16 años, quienes intervinieron para frenar el brutal ataque.

La causa avanza en la justicia con una fuerte acusación por parte del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Cabrera circulaba en una Toyota Hilux por la avenida América junto a su pareja y las dos menores. Durante el trayecto, la mujer le comunicó su decisión de terminar la relación, lo que desató una fuerte discusión en el interior del vehículo.

La situación escaló cuando, al pasar frente a una garita policial, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio; el agresor la tomó violentamente del cuello y la ropa, advirtiéndole que se callara porque podía terminar preso. Lejos de detenerse, el conductor giró bruscamente y aceleró hasta impactar de frente contra una casa ubicada al 800 del pasaje Aragón.

El violento choque provocó importantes daños materiales en la propiedad, que pertenece a una mujer de 81 años.

Tras el impacto, la agresión no cesó: según la investigación, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos con la clara intención de matarla. Fueron sus propias hijas quienes lograron impedir que concretara el ataque, forcejeando con su padre hasta que este soltó a la mujer.

Gracias a la valiente intervención de las menores, la víctima pudo abrir la puerta y salir del vehículo, para luego ser trasladada por personal del servicio de emergencias 107 al hospital Padilla, donde recibió atención médica.

El pedido de condena y las pruebas clave

El pasado miércoles 11 de noviembre se realizó una audiencia clave en la que la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Durante la presentación, el auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez expuso los elementos probatorios que serán presentados durante el debate. Entre las pruebas más contundentes figuran las declaraciones de testigos presenciales, un informe accidentológico, estudios médicos y psicológicos y las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento exacto del impacto.

A esto se suman los testimonios de las hijas, tomados en Cámara Gesell, que resultan fundamentales para reconstruir el calvario que vivieron dentro del auto.

Con todo este material, la fiscalía tiene la estrategia definida para el juicio. El Ministerio Público solicitará una condena de 10 años de prisión efectiva para Cabrera. El delito que se le imputa es homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.

De esta manera, la justicia tucumana busca que el responsable pague con cárcel el brutal ataque que puso en riesgo la vida de la mujer y traumatizó a sus propias hijas.