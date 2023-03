La Corte de Tucumán anuló la sentencia a los policías que mataron a Facundo Ferreira

Al niño de 12 años le habían disparado por la espalda. Para la Corte provincial el juicio no tuvo en cuenta todas las evidencias.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó realizar un nuevo juicio y anular la condena a prisión perpetua contra los policías Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca por el asesinato del niño Facundo Ferreira de 12 años, perpetrado de un disparo que impactó en su nuca en el centro de San Miguel de Tucumán el 8 de marzo de 2018. Ahora la familia evalúa recurrir a la Corte Suprema de la Nación o enfrentar un nuevo juicio. Los antecedentes de los policías condenados.

La sentencia resultó con un voto dividido de 3 a 2 y tuvo como justificación para anular el fallo que no se tuvieron en cuenta las pruebas en favor de los policías. El motivo principal que alegaron los defensores que los policías es que en la condena no se tuvieron en cuenta algunos testimonios que probarían que "los uniformados actuaron "en cumplimiento de su deber y en legitima defensa propia y de terceros, es más, nunca disparo contra la humanidad ni de facundo, ni de nadie".

La defensa de los policías sostiene que los uniformados respondieron a disparos. Que Facundo y el amigo que manejaba la moto les dispararon y que incluso la bala que mató al niño no fue disparada por ellos. Sin embargo, el plomo que se encontró en la calle y que tenía la sangre de Facundo es el mismo calibre que las armas de la policía y fue identificada como proveniente del arma de Cáceres. Además Facundo no disparó porque no tenía pólvora en la mano. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un primer momento justificó el asesinato del niño al decir que había disparado. La información es falsa: el dermotest en las manos de Facundo dio positivo, pero porque había estado en contacto con la nafta, un reactivo. El posterior barrido de pólvora en sus extremidades dio negativo.

"Este es un fallo político que acredita la debilidad del poder judicial y de la Corte frente a las presiones que sufren por parte de sectores violentos y corruptos de la policía de Tucumán. Un hecho previo es el levantamiento de la policía en 2013 que terminó con muertos y que ahora son juzgados", afirmó a El Destape el abogado de la familia de Ferreira, Carlos Garmendia, quien dijo que los efectivos ahora amenazan que si no cuentan con protección judicial harán un nuevo paro.

Uno de los policías fue detenido por robar y tenía cocaína en sangre al momento del crimen

Nicolás de Montes de Oca había sido detenido en septiembre de 2018 -seis meses después del crimen- por vigilantes privados acusado de cometer un robo. De acuerdo a testigos, el efectivo le arrebató la cartera a una mujer en la ciudad de Lastenia, ubicada a ocho kilómetros de la capital, en el departamento Cruz Alta.

El Laboratorio Toxicológico informó en abril de 2018 a la fiscal Adriana Giannoni que dio positivo en cocaína y marihuana el test al policía Montes de Oca.

A la familia de Facundo le balearon la casa y le mataron un perro

En 2018 cuando todavía estaban libres Cáceres y Montes de Oca, la Policía disparó decenas de balas en el frente de la casa de Facundo. Una vecina resultó herida en un hombro con una bala de goma y la familia además denunció que la Policía mató al perro del niño con un disparo de bala de plomo en el pecho.

Un video muestra a policías de la provincia de Tucumán mientras amedrentaron a familiares de Facundo En las imágenes se observa a los efectivos de seguridad disparar al aire. "Las amenazas a mi familia son constantes", sostuvo. Hace semanas, un policía se quebró y declaró que le pidieron que balee la casa de la familia.

"Íbamos caminando por la calle Italia y, antes de llegar a la esquina con Paso de los Andes, vimos que un policía nos apuntaba de lejos con una escopeta y para intimidarnos hizo un disparo al aire", contó Malvina Ferreira, tía del niño asesinado. La mujer contó que su madre debió irse de su vivienda por temor a las amenazas de la policía.

La condena: tiraron a matar y dejaron agonizando al chico

La Sala I de la Cámara Conclusional de Tucumán había condenado en 2021 a Cáceres y Montes de Oca por haber sido coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de la fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público. La Sala I además determinó que los dos condenados y el Estado provincial deberán indemnizar a la familia del chico por unos $4,5 millones.

La causa mostró que Facundo Ferreira agonizó en el piso mientras que los policías alteraban la escena del crimen para hacer pasar el homicidio como un enfrentamiento, hipótesis que fue difundida por las cúpulas de la fuerzas de seguridad de Tucumán y la propia Patricia Bullrich, quien en 2018 era ministra de Seguridad nacional.

Familiares de los policías condenados atacaron a una periodista: "Te vamos a matar"

En octubre de 2021, cuando se conoció la sentencia ahora anulada, la periodista Mariana Romero fue atacada por los familiares de los policías condenados cuando esperan por la sentencia. En la calle la persiguieron hasta que oficiales de Infantería los detuvo, sin embargo dos mujeres lograron safarse y la atacaron.

"Dos mujeres me gritaron ´ahora si te vamos a matar´ y una se metió la mano en el corpiño para sacar una supuesta arma blanca. La policía las redujo, ahí los demás familiares me gritaron que me iban a busca y me iban a matar", contó a El Destape Mariana Romero.

A un periodista de Telefé le rompieron el auto y le pegaron. Durante su exposición final antes de la condena, el policía Montes de Oca apuntó contra los medios y personalizó su ataque en Romero a quien acusó de matar a su madre por el disgusto que le dio al acusarlo del crimen de Ferreira.