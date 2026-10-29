Molinos Río de la Plata se queda con Grupo Ayudin y da un golpe en el mercado

En un nuevo golpe al mercado, Molinos Río de la Plata concretó la adquisición de Grupo Ayudín, propietario de marcas emblemáticas en limpieza y cuidado del hogar. Esta compra marca un paso clave en la estrategia de diversificación del grupo, que busca ampliar su alcance más allá del sector alimenticio.

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En un comunicado, la empresa que preside Luis Pérez Companc informó que el acuerdo se cerró con Apex Capital y Superior Brands, apenas dos años y medio después de que sus actuales accionistas adquirieran las operaciones de la multinacional estadounidense Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

En la presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, Molinos identificó como titulares de las tres sociedades de Grupo Ayudín a Gibsonhill Spain S.L. y SB Platform LLC. El monto de la transacción no fue informado y el cierre quedó sujeto a autorizaciones.

La decisión fue anunciada formalmente mediante un hecho relevante firmado por Federico Pasqualetti, responsable de Relaciones con el Mercado de Molinos, en el que se aclaró que "la efectiva implementación de dicha adquisición se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y autorizaciones usuales en estas operaciones". Según el comunicado, el cierre "está previsto que ocurra durante las próximas semanas", una vez completados los procedimientos correspondientes.

El objetivo declarado por la compañía es "convertirse en una de las empresas de consumo masivo más importantes de la región", aprovechando su experiencia comercial, su escala operativa y su conocimiento del consumidor. La compañía, históricamente concentrada en alimentos y bebidas, ingresará al mercado de limpieza y cuidado del hogar, un sector al que hasta ahora no tenía acceso directo con marcas propias de esta magnitud.

Pedro Palma, Managing Partner de Apex Capital, sostuvo que el acuerdo es "una gran oportunidad para que Grupo Ayudín continúe su crecimiento y desarrollo”. Según indicó, está “convencido de que Molinos Río de la Plata, con su escala, su conocimiento del consumidor y su visión de largo plazo, es el Grupo ideal para potenciar su próxima etapa”.

Las marcas y fábricas que incorpora Molinos

Grupo Ayudín cuenta con un portafolio de productos que abarca lavandinas, limpiadores, quitamanchas, insecticidas y repelentes. Entre sus principales marcas aparecen Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, además de otras etiquetas históricas como Agua Jane y Pinoluz.

La adquisición comprende dos plantas industriales, una ubicada en la provincia de Buenos Aires y otra en San Juan, además de un centro de distribución y oficinas comerciales en la Argentina, Uruguay y Paraguay. En total, el grupo emplea a alrededor de 450 personas.

De esta manera, Molinos sumará una estructura productiva y comercial ya instalada, con presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía. La compañía incorpora así categorías de consumo cotidiano que complementan su negocio alimenticio, donde participa con marcas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Cocinero, Granja del Sol, Exquisita y La Salteña, entre otras.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó el alcance estratégico de la adquisición. "Desde hace más de 120 años, trabajamos cada día desarrollando marcas y propuestas de valor que acompañan a millones de consumidores. En este intenso trayecto, Molinos ha ido del campo al ingrediente, del ingrediente a la cocina, de la cocina a la mesa y, hoy, de la mesa a cada rincón del hogar", sostuvo.