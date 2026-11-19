El cofundador de Microsoft, Bill Gates, pasó por la Argentina en los últimos días y su presencia quedó registrada en distintos puntos del país. El empresario estadounidense fue fotografiado en La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, y también en Ushuaia, donde apareció en la zona portuaria con el canal Beagle como escenario. Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre los motivos de su viaje.

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Una de las postales que trascendió corresponde a La Boca, uno de los barrios más turísticos y reconocibles de Buenos Aires. Gates recorrió la zona de Caminito, en medio del movimiento habitual de visitantes y vecinos.

La otra imagen que permitió reconstruir parte del recorrido de Gates fue tomada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Allí fue fotografiado en el sector portuario, con el canal Beagle de fondo. No hubo información oficial sobre cuánto tiempo permaneció en la provincia ni cuál fue el motivo de su presencia en el extremo sur del país.

La escena coincidió, además, con la presencia de varios megayates en el puerto de Ushuaia. Ese elemento alimentó las especulaciones sobre el viaje, aunque no se conocieron datos que permitan establecer una relación entre las embarcaciones y la estadía del fundador de Microsoft.

La visita ocurrió después de una grave falla de Microsoft

La llegada de Gates al país se produjo pocos días después de un importante incidente tecnológico que afectó a Microsoft a escala mundial. El 12 de noviembre, una falla en la infraestructura de red utilizada por Microsoft 365 provocó interrupciones en servicios como Outlook, Teams y Copilot durante casi un día. El problema tuvo alcance global y llegó a afectar a más del 80% de los servidores de la pasarela de red en el momento más crítico del incidente.

Bill Gates estuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X/guidoialvarez

La compañía explicó posteriormente que la falla tuvo su origen en un defecto de software que había sido implementado meses antes. El error había permanecido sin manifestarse hasta que una combinación entre un incremento del tráfico y una menor capacidad disponible desencadenó el colapso. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó que el incidente se produjo por la combinación de tres factores que terminaron provocando la caída de la infraestructura de red a nivel mundial.