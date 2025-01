A lo "Bombita" de Relatos Salvajes: no lo dejaron renovar su licencia de conducir y atacó a tres inspectores con un matafuego

Un periodista atacó con un matafuego a tres inspectores luego de que le negaran la posibilidad de renovar su licencia de conducir en Misiones. Su accionar quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y fue detenido.

Se trata de Mario Pernigotti, quien violentó a tres empleados del Centro de Evaluación Vial en Posadas luego de que le informaran que no podía realizar un trámite para renovar su licencia de conducir.

“Le hice control de documentación, tenía la licencia vencida, y él vino solo, no vino acompañado, nadie le trajo. Entonces, cuando le digo que no va a poder rendir, se exalta, empieza a atacarme, a gritar. Me miraba con una cara de odio, y en un momento dado hace como que me va a pegar con el matafuego; pasó a un centímetro de mi cabeza”, relató Rocío Lemes, empleada del Centro.

Cuando tomó el matafuegos para amenazarlos, la empleada "sintió que no tenía escapatoria": "Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparados con nada para nuestra defensa”, expresó en diálogo con el medio La Voz de Misiones.

En el video se puede ver como Pernigotti empieza a gritarles, agarra el matafuego y los agrede. Según los empleados del lugar, jamás le faltaron el respeto y le hablaron con buenos modales.

“A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”, sostuvo Vanesa Gómez, otra damnificada.

A pesar de que se escapó manejando cuando no debía, el periodista quedó detenido.

Otro caso violento: se enojó con su jefe y lo apuñaló 3 veces porque no le quiso dar un aumento

Fuentes policiales detuvieron a una mujer de 31 años luego de que apuñalara a su jefe, un hombre de 68 años, por no aumentarle el sueldo, según declaró. El violento hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Zárate, en el Hotel Zárate Palace donde ella trabajaba, ubicado en la calle 19 de marzo, entre Independencia y Rómulo Noya. La mujer le propinó tres puñaladas y el hombre permanece internado en estado de gravedad.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, donde debieron ingresarlo al quirófano. Allí, el personal médico indicó que presentaba lesiones en la axila, arterias a nivel abdominal, región torácica e intestino perforado. La agresora utilizó un cuchillo tipo Tramontina de veinte centímetros para atacarlo en al menos tres oportunidades.

La reacción agresiva de la mujer ocurrió mientras mantenía una discusión de carácter laboral con su empleador. La mujer le pedía un aumento de sueldo y el jefe se lo negaba. Sin embargo, los investigadores aún pretenden confirmar las circunstancias de la agresión y no descartan otras hipótesis posibles.

En esa misma línea la fiscal responsable del caso, Andrea Palacios, aseguró que "no está claro qué fue lo que derivó en el ataque y se está trabajando para determinar las circunstancias del accidente". No obstante, la principal teoría que sostienen los investigadores orbita alrededor de la discusión salarial. La mujer ya quedó imputada por el cargo de tentativa de homicidio, en tanto que en el episodio intervinieron tanto el personal de la Policía Científica como la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.