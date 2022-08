Mirtha Legrand figuraba como "enemiga" de la secta de Villa Crespo

En los allanamientos encontraron un listado de personas que figuraban como enemigas. Entre ellos había funcionarios.

La denominada secta de Villa Crespo, donde detuvieron a más de diez personas por explotación sexual y laboral, tenía "enemigos" declarados, a quienes ellos le profesaban "la muerte" y su "destrucción". Mirtha Legrand es una de las personalidades de ese listado, según confiaron a Noticias Argentinas fuentes de la investigación, aunque se desconoce el por qué eran considerados "enemigos".

En el mismo listado se encontró el nombre del ex juez Mariano Bergés, quien investigó a esa misma secta años atrás y luego la denuncia fue archivada. Además están otros funcionarios judiciales como el fiscal Patricio Lugones o su colega Joaquín Gasset y también figuran en la nómina el ex embajador macrista Diego Guelar y el ex ministro de Justicia del menemismo Raúl Granillo Ocampo.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó varias medidas de prueba como ser extraer y analizar el contenido de los VHS encontrados en los allanamientos. Se sospecha que muchas de las relaciones sexuales donde las alumnas mujeres eran explotadas, también eran filmadas.

En las últimas horas además, el juez recibió un informe preliminar de la oficina de rescate del Ministerio de Justicia, cuyo personal fue al procedimiento y entrevistó a las víctimas, los alumnos explotados sexualmente, estafados y captados por la organización de Escuela de Yoga.

En el escrito consignaron que las víctimas tenían cierta resistencia a contar lo que les pasó y notaron que las mismas habían sido aleccionadas sobre qué decir, por lo cual se aconsejó profundizar las entrevistas. El juez Lijo también ordenó el análisis de las historias clínicas para que se realice un informe sobre los tratamientos y medicamentos recetados a los alumnos.

Según surge del expediente, como prácticas de castigo, la organización imponía un combo de pastillas y alcohol para provocar sueños prolongados. En las próximas horas se definirá si algunos de los líderes de la organización van a seguir detenidos o no, ya que Juan Percowicz, considerado la cabeza de la misma, tiene 84 años y problemas de salud, y se evalúa una eventual prisión domiciliaria.

Al menos diez detenidos por la secta de Villa Crespo

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a 10 hombres por los delitos de trata de personas y explotación sexual y laboral. Todos están acusados, junto a otras nueve mujeres, de integrar una secta de trata de personas que sometía a otras personas a explotación sexual y laboral. De acuerdo a los investigadores, la organización captaba a sus víctimas con promesas de salud y de "felicidad".

El líder de la secta:

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor acusados de los siguientes delitos: “Trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por coerción”, “Hurto agravado”, “Lavado de activos”, “Asociación ilícita”, “Ejercicio ilegal de la medicina”, “Expendio Irregular de medicamentos” y “Tráfico de influencias”.