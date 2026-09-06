Milagro en Cerro Chapelco: dos esquiadores se salvaron de una avalancha

Una avalancha se produjo en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y por escasos metros no alcanzó a dos esquiadores que descendían por una ladera fuera de los límites habilitados del complejo invernal.

{{{htmlAmp}}}

El desprendimiento ocurrió durante la tarde del jueves en el sector conocido como “el filo”, a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar. El episodio quedó registrado de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

En el video se observa cómo una enorme masa de nieve comienza a ganar velocidad mientras los dos deportistas realizan el descenso y quedan a escasa distancia de la avalancha.

Por fortuna, ambos esquiadores lograron alejarse a tiempo y llegar a una zona segura sin sufrir heridas. Desde el entorno del centro de esquí destacaron que la salida ilesa de los deportistas fue una verdadera fortuna, teniendo en cuenta la cercanía que tuvieron con el desprendimiento.

Tras detectar la avalancha, el personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó el área afectada para evitar nuevos incidentes. Desde el complejo volvieron a remarcar la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado, ya que los sectores fuera de pista no cuentan con los mismos controles y pueden presentar riesgos que no son visibles a simple vista.

Qué es una avalancha y cuándo se produce

Este fenómeno natural de alta montaña se produce cuando el manto nivoso pierde su punto de equilibrio y colapsa cuesta abajo. Si bien la acumulación de precipitaciones recientes, las ráfagas de viento, las variaciones térmicas drásticas y las capas débiles internas preparan el terreno para un colapso, el viento cumple un rol crítico al redistribuir toneladas de nieve en pendientes propensas, creando placas de alto riesgo.

Asimismo, el factor humano resulta determinante: el tránsito fuera de las pistas señalizadas o en áreas no controladas aporta sobrecarga suficiente para fracturar una estructura previa inestable y gatillar el desprendimiento.