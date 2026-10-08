Diferentes bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones para ahorrar al cargar combustible durante octubre del 2026. Desde descuentos de hasta el 30% y reintegros que alcanzan los $100.000 mensuales, es clave conocer los beneficios que varían según el día y el medio de pago.

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Qué descuentos hay para cargar nafta en octubre 2026

Los descuentos dependen del banco, el tipo de tarjeta y el combustible que se elija. Además, son claves los días de la semana y la modalidad de pago, por ejemplo, abonar con MODO u otra billetera puede ser mayor el ahorro. Entre las principales promociones, este mes se pueden aprovechar:

Descuentos en YPF

Macro: 20% los miércoles, con tope de $10.000 por mes. Para clientes Cartera Selecta, sube a 30%, con tope de $15.000.

20% los miércoles, con tope de $10.000 por mes. Para clientes Cartera Selecta, sube a 30%, con tope de $15.000. Banco Nación: 20% los lunes, con tope de $10.000 por mes.

20% los lunes, con tope de $10.000 por mes. Santander: 15% los jueves (tope de $20.000 por mes) y 25% todos los días con Sorpresa Tienda Full (tope de $10.000 por mes), pagando con Visa o la App YPF.

15% los jueves (tope de $20.000 por mes) y 25% todos los días con Sorpresa Tienda Full (tope de $10.000 por mes), pagando con Visa o la App YPF. Galicia: 10% (tope de $10.000), 15% con Cartera Eminent (tope de $15.000) y 5% con Extra Cuenta Sueldo (tope de $5.000), todos con Mastercard MODO.

10% (tope de $10.000), 15% con Cartera Eminent (tope de $15.000) y 5% con Extra Cuenta Sueldo (tope de $5.000), todos con Mastercard MODO. ICBC: 15% los martes para Plan Sueldo, con tope de $15.000 por mes.

15% los martes para Plan Sueldo, con tope de $15.000 por mes. Banco Hipotecario: 15% los martes con Búho One, con tope de $8.000 por mes.

15% los martes con Búho One, con tope de $8.000 por mes. Banco Credicoop: 15% los viernes (tope de $4.500 por semana) y 20% para Cuenta Sueldo (tope de $6.000 por semana).

15% los viernes (tope de $4.500 por semana) y 20% para Cuenta Sueldo (tope de $6.000 por semana). Banco Comafi: 20% los sábados, con topes semanales de $6.000 o $10.000 según la modalidad.

20% los sábados, con topes semanales de $6.000 o $10.000 según la modalidad. Banco Ciudad: 10% los domingos, con tope de $10.000 por mes.

10% los domingos, con tope de $10.000 por mes. Brubank: 10% los lunes, con topes semanales de entre $4.000 y $6.000 según la tarjeta.

10% los lunes, con topes semanales de entre $4.000 y $6.000 según la tarjeta. App YPF: 10% los lunes, con tope de $6.000 por semana, pagando con Mastercard desde la app.

10% los lunes, con tope de $6.000 por semana, pagando con Mastercard desde la app. Galicia (el 10 de octubre): 10% de descuento con tope de $10.000 por cuenta por mes. Para clientes Cartera Eminent sube a 15% (tope de $15.000) y para Extra Cuenta Sueldo es de 5% (tope de $5.000). Todos se pagan con Mastercard MODO.

Descuentos en Shell

Banco Nación: 25% los viernes, con tope de $13.000 por mes.

25% los viernes, con tope de $13.000 por mes. BBVA: 20% todos los días para Plan Black + con Visa, con tope de $100.000 por mes.

20% todos los días para Plan Black + con Visa, con tope de $100.000 por mes. Club 365: 5% en Nafta Súper (tope de $2.000 por semana) y 10% en V-Power (tope de $5.000 por semana), de lunes a viernes. También hay un 20% con tope de $6.000 por mes.

5% en Nafta Súper (tope de $2.000 por semana) y 10% en V-Power (tope de $5.000 por semana), de lunes a viernes. También hay un 20% con tope de $6.000 por mes. Banco Comafi: 20% los domingos, con topes semanales de $6.000 o $10.000.

20% los domingos, con topes semanales de $6.000 o $10.000. Banco Ciudad: 10% los domingos, con tope de $10.000 por mes.

10% los domingos, con tope de $10.000 por mes. Supervielle: 10% los domingos pagando con QR, con tope de $10.000 por mes.

10% los domingos pagando con QR, con tope de $10.000 por mes. Bancor: 10% los miércoles, solo en Córdoba y con Mastercard, con tope de $10.000 por mes.

10% los miércoles, solo en Córdoba y con Mastercard, con tope de $10.000 por mes. Ripio: 10% en V-Power los miércoles, con tope de $5.000 por mes.

Descuentos en Gulf