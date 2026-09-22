Cuánto sale llenar el tanque de nafta de un auto en septiembre 2026

El combustible continúa siendo uno de los principales gastos para quienes utilizan un vehículo de manera habitual. En septiembre de 2026, llenar el tanque de un auto puede superar los $100.000, aunque el desembolso final depende de la capacidad del depósito y del tipo de nafta utilizado.

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Actualmente, el litro de nafta súper tiene un valor de referencia de $2.059, mientras que la premium se ubica en $2.259 por litro. En tanto, el gasoil común alcanza los $2.125. A partir de estos precios es posible calcular cuánto cuesta completar el tanque de un vehículo desde cero.

El valor de la nafta en septiembre

Cuánto sale llenar el tanque de nafta en septiembre 2026

Para un auto con un tanque de 40 litros, una carga completa de nafta súper demanda $82.360. Si la capacidad aumenta a 50 litros, el gasto asciende a $102.950. Con nafta premium, los valores son más elevados: llenar un depósito de 40 litros requiere $90.360 y completar uno de 50 litros cuesta $112.950.

Los valores quedan de la siguiente manera:

Capacidad del tanque Nafta súper Nafta premium 40 litros $82.360 $90.360 50 litros $102.950 $112.950

La diferencia entre ambos combustibles es de $200 por litro. Esto implica que, para una carga de 40 litros, elegir premium representa $8.000 adicionales, mientras que en un tanque de 50 litros la diferencia llega a $10.000.

Cuánto cuesta el litro de nafta en Argentina

Cuánto cuesta llenar tanques de mayor capacidad

El gasto aumenta considerablemente en los vehículos con depósitos más grandes. Un tanque de 48 litros, por ejemplo, requiere $98.832 para completarse con nafta súper y $108.432 si se utiliza premium. Para un depósito de 55 litros, el desembolso alcanza los $113.245 con súper y $124.245 con premium.

En vehículos diésel con una capacidad de 80 litros, completar el tanque con gasoil común a $2.125 por litro representa un gasto de $170.000. De esta manera, el costo de una carga completa queda determinado principalmente por la capacidad del depósito y el combustible que necesita cada vehículo.

Cuánto cuesta realmente usar un auto

El precio de llenar el tanque es una referencia para medir el gasto, pero no determina por sí solo cuánto cuesta utilizar un vehículo durante el mes. También influyen la cantidad de kilómetros recorridos, el rendimiento del motor, el tránsito, la velocidad de circulación, el peso transportado y los hábitos de conducción.

Mantener una velocidad estable, controlar la presión de los neumáticos y evitar aceleraciones o frenadas bruscas puede contribuir a reducir el consumo. El uso intensivo del aire acondicionado y circular a altas velocidades con las ventanillas abiertas también pueden aumentar la demanda de combustible.