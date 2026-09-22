En medio del debate por la Emergencia en Discapacidad, el Cottolengo apunta que los derechos “no son respetados”

En medio del debate parlamentario por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el Cottolengo Don Orione de Claypole advierten que los derechos “no son respetados”. La institución, con más de 90 años de trayectoria, se prepara para recibir el próximo 9 de noviembre la visita del papa León XIV.

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En este marco, el padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra y consejero provincial de los cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó el trabajo de los cottolengos que brindan alojamiento, atención y apoyos a personas con discapacidad que requieren acompañamiento permanente. “1.100 personas viven con nosotros en Argentina”, precisó Quevedo en Infobae al describir el alcance de la organización. En Claypole, el predio ocupa 50 hectáreas y cuenta con 14 casas, donde se desarrolla una vida comunitaria sostenida por equipos interdisciplinarios.

“Cualquier día del año, en cualquier horario, hay gente que está trabajando”, sostuvo Quevedo al referirse a la tarea cotidiana en el Cottolengo de Claypole. En esta línea, el consejero provincial insistió en que la asistencia a personas con discapacidad debe basarse en una perspectiva de derechos y diferenció esa obligación de las acciones de caridad que realizan la Iglesia, las familias y las instituciones. “Esto puntualmente es un tema de derecho”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la Ley 24.901, vinculada con las prestaciones básicas para personas con discapacidad y explicó que muchas requieren tratamientos, transporte y profesionales que las acompañen en sus hogares, y remarcó que los servicios deben ajustarse a cada necesidad. El religioso profundizó y se refirió a las irregularidades en los sistemas de cobertura no deben trasladarse a quienes necesitan las prestaciones. “Que el sistema sea eficiente es un desafío de las autoridades”, señaló. Sobre los reclamos de familias e instituciones, agregó con contundencia: “Los derechos no son respetados”. Enfatizó que los mecanismos presentan atrasos, recortes y problemas en las prestaciones y los definió como “un sistema que está en crisis”.

Los cottolengos trabajan, entre otros sistemas, con el PAMI y con Incluir Salud. La obra Don Orione administra 12 de estos centros en Argentina, distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Mendoza y Corrientes. Además, la red regional incluye establecimientos en Montevideo y en el Gran Asunción. Las coberturas sanitarias son una parte central del funcionamiento. Cuando una persona ingresa a una institución, los equipos de trabajo social y legales buscan una cobertura que permita afrontar su atención. La organización también recibe aportes de la comunidad y sostiene sus centros con una administración austera.

En esta línea, la visita del papa León XIV, en este contexto, adquiere un valor simbólico. Para Quevedo, se trata de un reconocimiento a quienes trabajan en el área de discapacidad y de una oportunidad para visibilizar la problemática ante la sociedad y las autoridades.El sacerdote enfatizó que la comunidad que sostiene los cottolengos no tiene capacidad de presión política. “Somos un colectivo que no tiene la capacidad de parar, no podemos parar el país, sin personas sacrificadas, que nos dedicamos a trabajar”, expresó.

La llegada del Papa

El encuentro con el Papa será cerrado y se realizará dentro del predio de la obra Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí viven cerca de 400 personas con discapacidad y otras 100 reciben atención terapéutica en su centro especializado. “Desde el día que se abrió la institución no para de ofrecer el servicio”, subrayó el padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra y consejero provincial de los cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En este marco, Quevedo destacó que la confirmación de la visita papal fue recibida con entusiasmo. “Para nosotros desde ayer que la noticia fue confirmada es una alegría desbordante”, afirmó en declaraciones a Infobae Al Amanecer. Según explicó, esa expectativa alcanza a residentes, familias, empleados y trabajadores de instituciones de todo el país.