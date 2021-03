La causa de los Parques Eólicos es un tópico que se mantuvo en el centro de la escena durante muchísimo tiempo y que vincula, una vez más, a Mauricio Macri y sus allegados. Lo cierto es que, al aire de Fútbol Outsider (programa conducido por Flavio Azzaro) se revelaron detalles que también sumarían a este negociado a Carlos Tevez.

El jugador de Boca Juniors fue mencionado por Azzaro y por Ezequiel Rudman, periodista invitado para analizar cuál es la situación del "Apache": "Me animo a decirlo que ni siquiera se anima a hacer lo un noticiero, no un colega vinculado al fútbol. Le esquivan hasta los grandes medios de comunicación. ¿Cuántas veces escucharon de los parques eólicos y el vínculo que tiene Tevez con esa operación? ¿Cómo está la situación? ¿Tevez puede ir preso? Podés jugar bien al fútbol y mandarte cagadas, también".

Al aire de Crónica TV, el periodista Ezequiel Rudman aseguró: "Además de Gianfranco Macri, en el expediente está Carlos Tevez. El juez tiene probado que Tevez aportó la suma de 17 millones de dólares desde una cuenta en Nueva York. En principio, la operación es limpia pero el juez está investigando de qué se trata este aporte".

Tevez habría aportado 17 millones de dólares para los parques eólicos de Macri

"Carlos Tevez aportó 17 millones de dólares a una de las empresas que controlaba Gianfranco Macri y a través de las cuales hizo las compras de los parques eólicos. La situación de Carlos Tevez es distinta, pero de ahí a probar que sabía cuál es el negocio que iba a hacer Gianfranco Macri es otro tema. Seguramente tenga que desfilar por los Tribunales", siguió Rudman.

Por su parte, aún no está confirmada la cifra que recibió Tevez en caso de haber sido parte del negociado: "Lo que no está claro es cuánto se llevó Carlos Tevez. Puso 17 palos, pero después no se sabe cuánto se llevó por este aporte". ¿Habrá respuesta del capitán de Boca o sólo se limitará a quedarse en silencio tras tamaña acusación en su contra?