Merlo: un hombre mató a su mujer y sus tres hijos y se quitó la vida

Un venezolano mató a su esposa y también a sus tres hijos, todos de la misma nacionalidad, y luego se quitó la vida en una vivienda ubicada en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano, de acuerdo con la reconstrucción que realizaron los peritos.

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Según reportó Noticias Argentinas, el episodio se registró en un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, hasta donde se acercó el personal policial, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia.

Al ingresar se encontraron con una escena dramática: la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas de bala, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.

Asimismo, y luego de las pericias, las autoridades de la UFI Número 8 y de la Policía Científica confirmaron que se trató de un cuádruple crimen seguido de suicidio, y que el perpetrador utilizó una pistola 9 milímetros, que tenía entre sus pertenencias.

El hombre, de 44 años, fue identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, mientras que su esposa era Evelyn Carolina Rivero Mejías (41) y los niños Dan Velkan Soihit Rivero (14), Alan Nehru Soihit Rivero (12) y Nicole Valentina Soihit Rivero (10).

Según reportó Infobae, las fuentes judiciales revelaron que los primeros exámenes forenses a los cuerpos de las víctimas y del asesino múltiple revelaron la frialdad con la que actuó Soihit Meza: tanto la madre como los tres chicos presentaron dos balazos en la cabeza cada uno.

Junto al cuerpo de Soihit Meza, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz. Por las heridas encontradas en los cinco cuerpos, los investigadores tienen la sospecha de que el hombre ejecutó a su familia de tal manera, que quería asegurarse de lograr su objetivo.

En sus redes sociales, Soihit Meza exhibía armas, compartía imágenes de prácticas de tiro y ofrecía accesorios para pistolas. A comienzos de octubre, publicó fotos de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo del arma que fue encontrada entre sus piernas en la habitación donde estaban los cinco cuerpos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio.