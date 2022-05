Marcha Federal en la Ciudad: a qué hora es la concentración y qué calles estarán cortadas

Los manifestantes llegarán este jueves para movilizarse hasta Plaza de Mayo. Conocé qué arterias presentarán dificultades para la circulación.

La "Marcha federal por trabajo y por salario" encabezada por agrupaciones sociales y de izquierda llegará este jueves a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para confluir en la Plaza de Mayo con una multitudinaria manifestación. A partir de esta mañana, los manifestantes se concentrarán en el Puente Pueyrredón, Once y Retiro para luego movilizarse a pie hasta la histórica plaza, donde esperan llegar a partir del mediodía.

Cabe resaltar que la columna que ingresará por el Puente Pueyrredón concentrará en Avenida San Juan y continuará su marcha por la Avenida 9 de Julio hasta la Avenida Belgrano, para entrar a la plaza por Diagonal Sur. En tanto, la caravana de micros que llegan con los militantes a Once entrarán por la avenida Alberdi hasta la Avenida Directorio y a la altura de avenida San Juan girarán por Jujuy hasta Belgrano.

A su vez, cerca de las 15 está prevista la realización de un acto de cierre en frente de la Casa Rosada, con la consigna "Por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza". Cabe recordar que las caravanas con los manifestantes partieron el martes desde cuatro puntos: NOA (La Quiaca, Jujuy; San Salvador; Salta; Tucumán; Catamarca; Santiago del Estero y La Rioja); NEA: (Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Entre Ríos); Cuyo (San Luis, San Juan y Mendoza); Neuquén y la Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro).

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia aseguró que las delegaciones expresaron "bronca y necesidad"; enfatizando, al mismo tiempo, que "la inflación pega muy duro y si eso no se frena, el deterioro salarial avanzará". Además es clave remarcar que la convocatoria también parte de la decisión del Gobierno y específicamente del Ministerio de Desarrollo Social, con Juan Zabaleta a la cabeza, de no extender el programa Potenciar Trabajo a más beneficiarios.

Entre las organizaciones que llamaron a movilizan figuran Unidad Piquetera, la Coordinadora por el Cambio Social, Barrios De Pie, Libres Del Sur y MST Teresa Vive. Luego de la reunión del pasado lunes con distintos referentes de las organizaciones sociales para coordinar el operativo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, aseguró que no habrá cortes ni acampes dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, el ministro había expresado que la marcha generaría "un problema de circulación" que afectaría a más de 6 millones de personas. "No estamos en contra de peticionar pero tenemos que encontrar un término medio que compatibilice el derecho a manifestarse con el derecho a transitar libremente, que también está garantizado en nuestra Constitución", escribió. Por lo que pidió generar mesas de diálogo desde el Gobierno para "dar respuesta" a los diferentes reclamos.

Asimismo, D'Alessandro señaló: "No podemos convertir una problemática social en un tema de circulación. Las organizaciones dicen que van a llegar más de 100 mil personas. Más allá de que ya estemos trabajando para evitar que la Ciudad colapse, tenemos que ser realistas: es muy difícil que no se produzca algún corte cuando más de 100 mil personas ingresen por los accesos". Y cerró: "Exigimos y logramos el compromiso de marchar lo más rápido posible hacia Plaza de Mayo y dejar el Metrobus liberado. Planteamos que se organice de una manera que no le complique la vida a la gente, nuestro límite es la violencia".

