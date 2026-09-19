Marcha en Córdoba para pedir justicia por Agostina Vega: "Mi hija se lo merece"

A más de tres meses del femicidio, familiares y allegados de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo pasado, marcharon en la ciudad de Córdoba para pedir justicia por la joven y exigir avances en la investigación. "Mi hija se merce saber la verdad", lanzó su padre. El caso tiene a seis detenidos, entre ellos a Claudio Barrelier, presunto autor del crimen.

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La manifiestación comenzó en el barrio Cofico, en las inmediaciones de la casa de Barrelier y partió siguió hasta la Legislatura de Córdoba, con el objetivo de visibilizar el reclamo por mayores avances en la causa. "MI hija se merce saber la verdad, me voy a enfrentar la mundo entero", dijo su padre, Gabriel Vega, al medio local El Doce.

Según explicó, la familia de la adolescente no está conforme con el derrotero del juicio y pidió que sean investigadas más allegados al principal sospechoso. "Falta gente, no estamos de acuerdo con el juicio", se quejó.

¿Qué dijo la abogada de la familia?

Por su parte, su abogada, Fernanda Alaniz, insistió en el reclamo de justicia por la joven, que desapareció el 25 de mayo después después de visitar a Barrelier, quien había contraído una relación con su madre. Cinco días después, sus restos fueron hallados en un campo. "Reclamamos justicia por Agostina, lo importante es que se impute a todos los involucrados, incluso a los encubridores", apuntó.

Y luego agregó: "Esta marcha es para que nos escuchen de una vez en la Legislatura, y que el proyecto que presentamos se haga ley, ya que el oficialismo se negó por el momento a tratarlo. Y eso nos da mucha bronca".

¿Cómo sigue el caso?

La semana pasada, el fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa en la que Barrelier está detenido con prisión preventiva y acusado de homicidio triplemente calificado, agravando esa acción por alevosía, criminis causa y femicidio.

También están imputados como encubridores Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fascetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes habrían intentado maniobras para que el acusado eluda y entorpezca la investigación.