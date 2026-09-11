Femicidio de Agostina Vega: el Fiscal pidió que Barrelier y otros 5 encubridores vayan a juicio oral

El fiscal de Córdoba Raúl Garzón elevó a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente que, según la investigación, fue abusada y asesinada a fines de mayo pasado y definió que Claudio Barrelier llegue con prisión preventiva acusado de Homicidio triplemente calificado, agravando esa acción por alevosía, criminis causa y femicidio. Además, otros cinco procesados también serán enjuiciados por el encubrimiento, es decir, por haber realizado distintas maniobras, posteriores al crimen, para favorecer al principal acusado en su búsqueda de eludir y entorpecer la investigación judicial.

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Según explicó el Fiscal, la investigación logró establecer mediante distintas pruebas que “Claudio Barrelier, de 34 años, es el autor material del crimen”, mientras que los otros imputados lo favorecieron posteriormente. En el caso de los encubridores, Garzón explicó que “cada uno actuó con distintas maniobras, todas de favorecimiento en distintos contextos”. Más allá de la acusación y la elevación a juicio, el Fiscal evitó dar detalles de la hipótesis que llevará a debate aunque sostuvo que “los hechos fueron reconstruidos con pruebas incorporadas al expediente”. Sin embargo, otras fuentes de la investigación confirmaron a El Destape que la acusación tiene elementos para comprobar que Barrelier engañó a la adolescente de 14 años, la convocó a través de esos engaños y posteriormente ocurrió el ataque femicida.

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La elevación a juicio se da dos días después de que Claudio Barrelier haya cambiado su abogado defensor y posteriormente declare más de tres horas frente al fiscal de la causa. En ese momento, en su ampliación de indagatoria, el principal acusado sostuvo que Agostina había salido viva de su casa del Barrio Cofico y sugirió que la adolescente había sido entregada por su madre a cambio de una deuda de estupefacientes. Luego de la declaración, el Fiscal Raúl Garzón calificó esa hipótesis como “una versión muy cruel” por parte del principal acusado y sostuvo que las pruebas del expediente determina que “que la niña nunca salió de la casa con vida” y destacó que la versión “carece de cualquier tipo de sustento”. Por otra parte, la familia de la mamá de Agostina calificó esa acusación como “un verdadero disparate” y destacó, en la voz del abogado Carlos Nayi que la hipótesis de la acusación es que “Agostina ingresó bajo engaño con el objetivo de darle una sorpresa a la madre” y agregó que el crimen se ejecutó en una habitación donde se hallaron manchas de sangre y material genético que vinculan al principal acusado con el delito.

La elevación a juicio también sostiene las acusaciones contra Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, novia de Córdoba. Los cinco están acusados por encubrimiento agravado en distintos roles, según determinó la investigación. En el caso de Fassetta, la acusación sostiene que como amigo de Barrelier fue una pieza clave para aportar datos del entorno de Agostina y para buscar desviar la búsqueda durante la madrugada que se cometió el femicidio. El acusado de encubrimiento vivía en la casa de Juan del Campillo al 800 y compartía amistad con Barrelier, al punto de que esa noche estuvieron juntos en el kiosco en el que trabajaba Fassetta hasta minutos antes de que Agostina llegara a la casa del acusado del femicidio. Por su parte, Soledad Andreani fue la segunda detenida acusada del encubrimiento de Claudio Barrelier. La mujer fue señalada como la amante del principal acusado y quedó en la mira de la Justicia luego de prestarle el auto Ford Ka en el que, según la investigación, el principal acusado trasladó el cuerpo de la adolescente para descartarlo en un descampado. La investigación sostiene además que la mujer mandó a lavar el auto para borrar pruebas y que ayudó a Barrelier a tener una coartada en los primeros días de búsqueda.

En la segunda etapa de detenciones por la investigación, una de las primeras en ser apresada fue Marianela Soledad Palmero, que figura en la causa como la actual pareja de Barrelier y madre de su hija adolescente. La mujer fue detenida alrededor de un mes después del femicidio y la investigación sostiene que si bien no participó directamente en el crimen, realizó maniobras activas para ocultar pruebas y desviar la investigación con el fin de proteger al principal acusado. Las contradicciones en su declaración fueron una pieza clave para sostener la acusación contra ella por parte del fiscal. Además, fueron detenidos Matías Córdoba y su pareja Eugenia Ascarruz. Ambos vivían también en la casa donde según la investigación fue asesinada Agostina y fueron apresados luego de una pericia acústica que determinó que era físicamente imposible que esa noche no escucharan los pedidos de auxilio de la menor.

Además del femicidio de Agostina, Barrelier enfrentará en el mismo juicio la acusación por un caso anterior. Se trata del expediente que tiene como víctima a otra joven que fue atacada por el imputado en 2025 en la misma casa del barrio Cofico. Allí, la imputación es por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, también calificado. Fuentes judiciales señalaron a El Destape que tras la investigación se lograron ubicar puntos en común entre los dos casos y se logró agravar la calificación contra Barrelier. Finalmente, la investigación ubicó otros puntos que podrían ser considerados delitos y sobre los que existe una causa en trámite, que no será juzgada en este momento. Frente a la elevación a juicio, la familia por parte de la madre se mostró satisfecha y “con sensación de tranquilidad”, mientras que desde el lado del padre de la adolescente destacaron que acompañan la decisión “aunque nos hubiera gustado que se avance también en la investigación de otras personas”. Pese a eso, de ambos lados se mostraron satisfechos y se unen en un sólo reclamo, Justicia por Agostina y que paguen todos los culpables.