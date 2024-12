Incendio en un hotel de Mar del Plata: se arrojaron desde un segundo piso

Un hotel en Mar del Plata se prendió fuego y varias de las personas que se estaban hospedando en el lugar se tiraron desde el segundo piso para salvarse. El incendio se produjo el jueves a la tarde en el hotel Reinas de Catamarca ubicado en el cruce de las calles 11 de septiembre y Balcarce de la ciudad balnearia.

Mientras ocurría el incendio, algunas personas que estaban cerca del hecho filmaron un video en el que se observa que dos personas, para escapar de las llamas, se tiraron desde la ventana del cuarto hacia el techo de otra propiedad. A medida que la drástica decisión ocurría, bomberos, policías y personal del servicio de salud acudieron al lugar para atender la situación.

Vale remarcar que el hotel fue evacuado por completo y las personas que se arrojaron desde la ventana fueron atendidas en el Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos leves. Hasta el momento no hay información sobre cómo iniciaron las llamas.

Qué pasó con la causa que investiga el derrubme del hotel en Villa Gesell

A más de un mes del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, y con la confirmación de que son 9 las víctimas fatales, aún no hay respuestas concretas sobre lo ocurrido. A principios de noviembre, la Justicia decidió excarcelar a los últimos dos detenidos: el arquitecto y bombero de General Madariaga Jorge Bonavita (55) –quien no tenía matrícula para desempeñarse en una obra– y el contratista Rubén Taquichiri (30).

En la acusación, la Fiscalía señaló que Bonavita dirigía de manera clandestina las obras de reforma sin contar con los permisos municipales. "No sabía que no tenía matrícula. Cuando se advierte, se designa una arquitecta matriculada que es la que continúa con la obra. Mi defendido despidió al arquitecto el día que se enteró lo de la matrícula", marcó el abogado defensor de Antonio Arcos –actual dueño del hotel–.

Por su parte, Taquichiri fue aprehendido en Ostende luego de que el informe pericial reveló "varias anomalías en la construcción del ascensor". La tragedia impactó no solo en el edificio sino también en una construcción lindera de 24 departamentos, que quedó destruida y será demolida.

Por otro lado, la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación, está a la espera de resultados claves de peritajes, como el análisis del estado y la calidad del hormigón. Hasta el momento, 14 personas fueron imputadas por "estrago culposo agravado", pero solo seis llegaron a ser detenidas. Por el momento, ninguna de las acusaciones derivó en detenciones actuales y la Justicia no ha podido atribuir responsabilidades específicas a propietarios, contratistas o encargados de las obras en el lugar.